Güneş Sigorta'dan 123,6 milyon TL'lik kar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Güneş Sigorta'dan 123,6 milyon TL'lik kar - Son Dakika Ekonomi

Güneş Sigorta'dan 123,6 milyon TL'lik kar

6 saat önce

Güneş Sigorta'nın 2019 yılı vergi sonrası toplam net karı 123,6 milyon TL'ye ulaştı.

Güneş Sigorta'dan 123,6 milyon TL'lik kar, System.String[]

Güneş Sigorta'nın 2019 yılı vergi sonrası toplam net karı 123,6 milyon TL'ye ulaştı.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güneş Sigorta, geçen yıl benimsediği yeniden yapılanma ve çağın gereklerine uygun dinamik iş yapış anlayışının olumlu sonuçlarını yıl sonu finansal raporlarında da görmeye devam ediyor.


Geçen yıl 2 milyar 266 milyon TL prim üretimi gerçekleştiren Güneş Sigorta, 2018 yılına göre karını 10 katından daha fazla artırma başarısı gösterdi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, şirketin finansal sonuçlarının geçen yılın başından itibaren artış gösteren bir grafikle seyrini sürdürdüğünü belirtti.


Benli, 2019 sonu itibarıyla 2 milyar 266 milyon TL prim üretimi ve 123 milyon 559 bin TL karlılıkla ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:


"Sigorta sektöründe 63 yılı geride bırakan köklü bir şirket olarak, faaliyetlerimize tüm paydaşlarımıza artı değer yaratmak amacıyla devam ediyoruz. Bu amaçla sürdürdüğümüz faaliyetlerimizde aldığımız sonuçlar da bizi destekleyecek nitelikte. 2018 yılında 25,7 milyon TL olan teknik karlılığımız 2019 yıl sonunda 152,8 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Bilançomuzda karlılık ve aktif büyümenin olumlu etkileri görülüyor, aktif toplamımız yüzde 40 artarak 3,7 milyar TL'ye yaklaştı. 2020 yılında da aynı motivasyonla, gücümüzü daha da artırarak sürdürülebilir karlılık stratejimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Sigorta, prim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:30 Kaynak: AA
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