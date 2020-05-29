Güneş Sigorta'dan yenilenebilir enerji sektörüne özel destek - Son Dakika

Güneş Sigorta'dan yenilenebilir enerji sektörüne özel destek

Güneş Sigorta, yenilebilir enerji yatırımlarına özel güvence sunmak üzere Enerji/İnşaat Sigortaları birimini faaliyete geçirerek, poliçeleriyle yenilebilir enerji sektörüne özel güvence sunuyor.

Güneş Sigorta'dan yenilenebilir enerji sektörüne özel destek, System.String[]

Güneş Sigorta, yenilebilir enerji yatırımlarına özel güvence sunmak üzere Enerji/İnşaat Sigortaları birimini faaliyete geçirerek, poliçeleriyle yenilebilir enerji sektörüne özel güvence sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilebilir enerji proje ve yatırımlarının sigorta süreçlerinin başından sonuna kadar danışmanlık hizmeti sunarak çözüm üreten Güneş Sigorta, sadece inşaat/montaj aşamasında değil, operasyon döneminde de HES-GES-JES-RES santrallerini teminat altına alarak ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Güneş Sigorta 2019 yılının ikinci yarısından itibaren hayata geçirdiği Enerji/İnşaat Sigortaları birimi ile İnşaat/Montaj aşamasında hazırlanan poliçelerin devamını getirip, risklerin operasyon dönemlerinde de teminat sağlayarak sigortalılarıyla devamlılık arz eden bir ortaklık ilişkisi kuruyor.

Güneş Sigorta, yenilenebilir enerji projelerinde yüzde 70'ler civarında diğer sektörlere göre yüksek penetrasyon oranları olmasına karşın, enerji üretiminin ekonominin devamlılığı içerisindeki ana damarlardan biri olması ve yüksek yatırım maliyetlerine dayanması nedeniyle çalışma ve gayretlerini bu alanda penetrasyonun yüzde 100 olması için sürdürüyor.

Penetrasyon oranının artmasının yanı sıra yenilebilir enerji yatırımlarının tam ve eksiksiz poliçeler alabilmesi yatırımların devamlılığı için de çok önem taşıyor.

Güneş Sigorta'nın sektöre özel çözümler sunan Enerji/İnşaat Sigortaları birimi, yenilenebilir enerji yatırımlarının hangi risklerle karşı karşıya oldukları ve bu risklere karşı Güneş Sigorta'nın ne gibi teminatlarla destek olacağına dair danışmanlık hizmeti sunuyor.

Sigortalı özelinde özelikle hasar durumlarında sağlanacak olan kar kaybı sigortası teminatı ve uzun süreli iş durmalarında oluşabilecek ciddi maddi kayıpların önüne nasıl geçilebileceği konusunda danışmanlık hizmeti sunuyor.

Güneş Sigorta'dan YEKA Projesine sigorta desteği

Enerji departmanıyla bu alandaki sigortalara daha fazla odaklanan Güneş Sigorta, bu girişimlerinin olumlu sonuçlarını hızlıca almaya başladı.

Genel toplamda yüzde 3,91 pazar payı ile 2019 yılını tamamlayan şirket, operasyon halindeki HES-GES-JES-RES santrallerinde düzenlediği poliçeler ile toplamda 4 bin MW üstünde kurulu güce sahip tesisi sigortalayarak bu alanda yüzde 9 pazar payına kısa sürede ulaştı.

Genel sigortacılık pazar payının 2 katından fazla enerji sektöründe pazar payına ulaşan Güneş Sigorta, Enerjide Yerli ve Milli Politika açısından tarihsel bir adım olan YEKA projesinin sigortacılarından biri oldu.

YEKA projesi kapsamında 2020 Şubat ayında Ankara'da inşasına başlanan Güneş Enerjisi Santrali üretim tesisi inşaat/montaj poliçesinin sigortacıları arasına girmenin gururunu yaşayan Güneş Sigorta, YEKA projesi kapsamında ilerleyen dönemlerde ihtiyaç duyulacak diğer sigorta işlemlerinde de desteğini sürdürecek.

"Yenilenebilir Enerji yatırımlarına sigorta güvencesi sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları yönünden dünyanın şanslı bölgelerinden birinde yer aldığını belirterek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli hakkında şunları kaydetti:

"Halihazırda Hidro Elektrik Santrallerindeki (HES) yüksek potansiyeli ile bilinen ülkemiz, RES kurulu gücünü 2006 sonrasında 55 kat artırarak 8 bin MW üstüne çıkarmayı başarmıştır. Türkiye, OECD ülkelerinin geneline bakıldığında en yüksek rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olan ülkedir. Teknik potansiyel bakımından ülkemiz, Almanya'nın yaklaşık 7 ve İspanya'nın ise 2 katı daha fazla rüzgar enerjisi potansiyeline sahiptir. Bunun yanında güneş enerjisi teknik potansiyeli açısından da Avrupa ülkeleri içerisinde en yüksek potansiyele sahip ülkeyiz.

Tüm enerji santralleri toplamında halihazırda 90 bin MW civarında olan kurulu gücümüzün iki katından fazla sadece güneş enerjisi teknik potansiyelimiz bulunuyor. Bu bağlamda mevcut potansiyeli kullanarak sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması yönünde adımların atılmasıyla 2014 yılında sadece 40 MW olan GES kurulu güç kapasitemiz 2019 sonunda 6 bin MW seviyesine ulaşmıştır."

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek ve ülke ekonomisine katkı sağlayan yenilenebilir enerji yatırımlarına sigorta desteği sunmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Atilla Benli, "Yenilenebilir enerji santrallerinin kurulumu ülkemizde artarak devam edecektir. Güneş Sigorta olarak hem ekonomik büyüme hem de çevresel faktörler dolayısıyla büyük önem taşıyan yenilenebilir enerji projelerinde, sigorta işlemlerinin doğru şekilde gerçekleşmesi, risk analizlerinin doğru yapılması ve doğru sigorta teminatlarının sağlanmasının sürdürülebilirlik ve yatırımların devamı açısından oldukça önemli olduğunun farkındayız. Bankacılık sektörünün finansman sağlayarak, kamu otoritemizin yatırım teşvikleriyle desteklediği yenilenebilir enerji sektörünü Güneş Sigorta olarak poliçelerimizle risklere karşı güvence vererek destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 05:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneş Sigorta'dan yenilenebilir enerji sektörüne özel destek - Son Dakika

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