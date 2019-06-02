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Güneş Sigorta, Güncel Teknolojileri Nasıl Kullanıyor?

44 dakika önce

Güneş Sigorta Bilgi işlem Yönetimi Grup Müdürü Olcay Şahin, Wise.TV'ye açıklamalarda bulundu.

Güneş Sigorta Bilgi işlem Yönetimi Grup Müdürü Olcay Şahin, Wise. TV'ye açıklamalarda bulundu.

Güneş Sigorta olarak kullandıkları güncel teknolojileri ve bu anlamda müşterilere sundukları hizmetlerden bahseden Şahin, "Sigorta şirketlerinin yaptığı iş dolayısıyla teknolojiyle içli dışlı olmak gibi bir zorunluluğu var. Biz de bu anlamda gerek müşterimizin gerekse de iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin ihtiyaçlarını belli platformun üstünde yürütüyoruz. Burada bir yandan operasyonel süreçlerimizi yürütmeye devam ediyoruz. Bir yandan da geleceğe dönük olarak güncel teknolojileri takip ederek son derece katma değerli servisleri üretiyoruz" dedi.
Güneş Sigorta, Güncel Teknolojileri Nasıl Kullanıyor?
Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:32 
TV, Sigorta, Sektörel, Ekonomi
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