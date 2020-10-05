Güneş Sistemi dışında "süper yaşanabilir" 24 öte gezegen keşfedildi - Son Dakika

Gök bilimciler, Güneş Sistemi dışında potansiyel olarak "süper yaşanabilir" 24 gezegen tespit etti.

"TechExplorist" sitesinin haberine göre, Washington Eyalet Üniversitesinde görevli gök bilimci Dirk Schulze-Makuch liderliğindeki ekip tarafından tespit edilen öte gezegenler arasında Dünya'dan "daha yaşlı, daha büyük, daha ılık ve muhtemelen daha ıslak olanlar" bulunuyor.

Yaşam için elverişli koşullara sahip bu gezegenler, Dünya'dan en az 100 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Çalışma için Max Planck Güneş Sistemi Araştırma Enstitüsünden Rene Heller ve Villanova Üniversitesinden Edward Guinan ile iş birliği yapıldı.

Güneş Sistemi dışında bilinen 4 bin 500 öte gezegenle ilgili araştırma yürüten ekip, daha çok muhtemel kara parçası bulunan gezegenlere sahip sistemleri inceledi. İçlerinden 24'ünün "süper yaşanabilir" olduğu keşfedildi.

Dirk Schulze-Makuch, araştırma yaparken karmaşık yaşam için en uygun koşullara sahip belli gezegenlere odaklanmak zorunda olduklarını belirterek, "Öte yandan ikinci bir Dünya'yı araştırmaya sıkışıp kalmamaya dikkat etmeliyiz çünkü yaşam için bizimkinden çok daha uygun olabilecek gezegenler var olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Dünya'nın en iyisi olduğu düşünüldüğü için süper yaşanabilir gezegenler ilkesini izah etmenin, bazen zor olduğuna işaret eden Schulze-Makuch, "Çok sayıda kompleks ve farklı yaşam biçimlerine sahibiz. Birçoğu ekstrem ortamlarda hayatta kalabilir. Koşullara uyum sağlayabilen yaşama sahip olmak iyi ancak bu her şeyin en iyisine sahip olduğumuz anlamına gelmez." dedi.