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Güneş Sistemi'nin En Hızlı Asteroiti "2021 Ph27" - Son Dakika

Güneş Sistemi'nin En Hızlı Asteroiti "2021 Ph27"

17.09.2021 09:52
Güneş Sistemi'nin En Hızlı Asteroiti

Gökbilimciler, bugüne kadar bilinen en kısa yörüngeye sahip ve her 113 günde bir Güneş'in etrafında dönen bir asteroid keşfettiler.

Gökbilimciler, bugüne kadar bilinen en kısa yörüngeye sahip ve her 113 günde bir Güneş'in etrafında dönen bir asteroid keşfettiler.

Güneş Sistemi'nde yörüngede dönen en hızlı asteroitin Güneş'in etrafında dönmesi sadece 113 gün sürmektedir.

Astreoit, 1 metre genişliğinde bir kayadır ve Güneş'e o kadar yaklaşır ki, kurşun yüzeyinde erir.

2021 PH27 olarak bilinen bu asteroit 13 Ağustos'ta keşfedildi.

Güneş Sistemi'ndeki herhangi bir asteroitin en küçük ortalama mesafesine sahiptir.

SICAKLIK 482 DERECE

Güneş'e yakınlığı nedeniyle 2021 PH27'nin yüzey sıcaklığı neredeyse  482 dereceye ulaşıyor.

Nereden geldiği konusunda uzmanlar net değiller, ancak yaşamın ana asteroit kuşağında başladığından kuşkulanıyorlar.

Bu noktada, araştırmacılar 2021 PH27'nin nereden geldiği konusunda net değiller, ancak Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında hayata başlamış olabileceğini ve 'iç gezegenlerden gelen yerçekimi rahatsızlıkları' ile yerinden çıkmış olabileceğini teorize ediyorlar.

Bununla birlikte, 32 derecelik yüksek yörünge eğimi, bunun yerine, karasal gezegenlerden birinin yakınından geçerken daha yakın bir kısa periyot yörüngesine yakalanan dış Güneş Sistemi'nden soyu tükenmiş bir kuyruklu yıldız olabileceğini düşündürmektedir.

1 metrelik asteroit, 13 Ağustos'ta Şili'deki Karanlık Enerji Kamerası'ndan (DECam) elde edilen verileri kullanarak Carnegie Bilim Enstitüsü'nden Scott Sheppard tarafından keşfedildi.

Aslında, bu asteroit Güneş'e o kadar yakın ki, NSF'nin Ulusal Optik-Kızılötesi Astronomi Araştırma Laboratuvarı'ndan (NOIRLab) yapılan açıklamaya göre, "bilinen herhangi bir Güneş Sistemi nesnesinin en büyük genel göreli etkilerini yaşıyor."

Sheppard, 'Güneş'e yakınlığı nedeniyle, 2021 PH27'nin yüzey sıcaklığı en yakın yaklaşımda neredeyse 500 derece C'ye ulaşıyor, kurşunu eritecek kadar sıcak" diye ekledi.

Sheppard yaptığı açıklamada, "Gökbilimciler için teleskop zamanı çok değerli olsa da, bilinmeyenin uluslararası doğası ve sevgisi, gökbilimcileri kendi bilimlerini ve gözlemlerini bunun gibi yeni, ilginç keşifleri takip etmek için geçersiz kılmaya çok istekli kılıyor" dedi.

HİÇBİR ŞEY BU ASTEROİTİ ETKİLEMEMİŞ!

2021 PH27'nin (tüm gezegenler ve asteroitler için ortak olan) eliptik yörüngesi, güneş etrafındaki yörüngesi en hızlı bilinen asteroidi olmasının yanı sıra, hem Merkür hem de Venüs'ün yörüngelerini geçiyor.

Güneş'e çok yakın olan asteroitleri, yıldızın parlaması tarafından gizlendikleri için bulmak zordur. Bazıları Güneş'e yakın oldukları için çok ısınırlar, dağılırlar. Gezegenin yerçekimi kuvvetleri de asteroitlerin parçalanmasına neden olabilir.

Ancak, hiçbiri henüz 2021 PH27'yi etkilemedi.

Sheppard, "Asteroitlerin Dünya'ya ve Venüs'e, dışa göre oranı bize bu nesnelerin gücü ve yapısı hakkında fikir verecektir" dedi ve "Güneş'ten ayrı olarak, Dünya'nın yörüngesinin içindeki asteroit popülasyonunu anlamak, gün ışığında Dünya'ya yaklaşabilecek ve geceleri gözlemlenen çoğu ankette kolayca keşfedilemeyen en olası Dünya çarpmalarından bazıları da dahil olmak üzere, Dünya yakınındaki asteroitlerin sayımını tamamlamak için önemlidir," diye ekledi.

Uzay kayası şimdi, Dünya'dan Güneş'in arkasında olacağı güneş kavuşum aşamasına giriyor.

Önümüzdeki yılın başlarında görünür hale dönmesi bekleniyor.

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Güneş Sistemi'nin En Hızlı Asteroiti 2021 Ph27

Jüpiter, Venüs, Mars, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Güneş Sistemi'nin En Hızlı Asteroiti '2021 Ph27' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güneş Sistemi'nin En Hızlı Asteroiti "2021 Ph27" - Son Dakika
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