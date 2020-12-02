Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi - Son Dakika

Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi

02.12.2020 16:23
Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi, System.String[]

KONYA'nın Altınekin ilçesinde, Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketiyle ilgili yaptıkları tartışmanın görüntüsünün sosyal medyada yayınlanmasıyla fenomen olan 4 genç, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bilim Merkezi'ni gezdi.

KONYA'nın Altınekin ilçesinde, Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketiyle ilgili yaptıkları tartışmanın görüntüsünün sosyal medyada yayınlanmasıyla fenomen olan 4 genç, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bilim Merkezi'ni gezdi. Gençlerden Hasan Hüseyin Karaoğlu, "Ben uygulamalı olarak arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım ama yanlış bilgilendirmişim. O gün  neticeye varamamıştık. Araştırdık ve doğru bilgiye ulaştık" dedi. Tartışmalarıyla fenomen olan 4 gence gezileri sırasında Bilim Merkezi tarafından teleskop hediye edildi.

Altınekin ilçesinde oturan Hasan Hüseyin Karaoğlu (18), Furkan Şaban Sarı (17), Nurullah Yıldız ( 17) ve Murat Seyit  Kağnıcıoğlu'nun (18), yaklaşık 1, 5 ay önce arkadaşlarının evinde oturdukları sırada Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketiyle ilgili tartışmalarının paylaşılan görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı. Sosyal medyada adeta fenomen olan 4 genç bugün Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bilim Merkezi'ni gezerek önce teleskopla gökyüzünü baktı, ardından da  güneş sistemi ve dünyanın hareketleriyle ilgili uzmanlardan  bilgi aldı. 4 gence Bilim Merkezi tarafından teleskop hediye edildi.

Görüntülerde cep telefonunu sembolik olarak güneş olarak göstererek arkadaşlarına dönüş hareketlerini uygulamalı olarak anlatmaya çalışan Hasan Hüseyin Karaoğlu, Şehit Adem Yıldırım Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden geçen yıl mezun olduğunu, üniversiteye hazırladığını ve ziraat mühendisi olmak istediğini belirtti. Karaoğlu görüntülerin yaklaşık 1,5 ay önce arkadaşlarının evinde sohbet sırasında çekildiğini belirten Karaoğlu, şunları söyledi: "Dünya ve Güneş sistemi hakkında sohbet ettik. Ben uygulamalı olarak arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım ama yanlış bilgilendirmişim. O gün  neticeye varamamıştık. Bir kaç gün sonra araştırma yaparak doğru bilgiye ulaştık.  O gün cep telefonundan araştırmamıştık. Çünkü sohbet ediyorduk, tartışıyorduk. Amacımız orada güzel bir vakit geçirmekti. Bugün de Bilim Merkezi'ne geldik. Gezip, bilgilerimizi tazeledik" dedi.  Aynı lisede 12'nci sınıf öğrencisi olan Furkan Şaban Sarı da, "Tarih konularını çok seviyorum. İleride tarihçi olmayı istiyorum. Tartışmamız gece 03.00'e kadar sürmüştü. Tabi bu konuları okullarımızda öğrendik ama o gün o sohbet ortamında tartışırken bilgilerimiz karıştı, adeta bilgilerimizi de unuttuk. Görüntüleri başka bir arkadaşımız sosyal medyadan paylaşmış" diye konuştu. Aynı lisede 12'nci sınıf öğrencisi olan Nurullah Yıldız da ( 17) asker olmak istediğini belirtti. Yıldız, "Subaylık sınavlarına gireceğim. Subaylık olmazsa askerden sonra uzman çavuş olarak kalmak istiyorum. Görüntülerimiz büyük bir yankı oluşturdu. Biz de sonradan görüntülerin yayınlandığını öğrendik" dedi. Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Murat Seyit  Kağnıcıoğlu da "Yapılan yorumlarda herkes kendi düşüncesini söylüyor. Biz de zaten orada kendi düşüncemizi söyledik. 'Telefonu güneş olarak göstereceklerine telefondan araştırsalardı' diyorlardı. Önemli olan insanın kendisinin araştırması ve bazı şeyleri  kendisinin bildiğine inanmasıdır" diye konuştu.

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Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi
Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi
Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi
Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi
Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi
Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi
Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi
Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi
Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi
Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi
Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi
Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi
Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi

Büyükşehir Belediyesi, Hasan Huseyin, Altınekin, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi - Son Dakika


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