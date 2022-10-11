NASA, gözünü Venüs'e çevirdi! - Son Dakika
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NASA, gözünü Venüs'e çevirdi!

11.10.2022 14:41
NASA, gözünü Venüs'e çevirdi!

Güneş sistemindeki araştırmalarını arttıran NASA, Venüs'te incelemeler yapmak için tasarladığı Aerobot balonunu test etti.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay keşiflerini sürdürmeye devam ediyor. Kurum, her ne kadar başka galaksiler üzerinde çalışmalarını yürütse de güneş sistemimizi odak noktasında tutuyor. Son dönemde yeni hedef Venüs oldu.

NASA, "Aerobot" balonu ile Venüs keşfine başlayacak

Venüs, son dönemde uzay bilimcilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Yeni Zelanda uzay uçuşu şirketi Rocket Lab, yeni bir proje için kolları sıvadı. Proje kapsamında, gezenin atmosferinde Aerobot ismi verilen bir balonu uçurmayı planlıyor.

NASA, balonun testlerine Nevada'nın Black Rock çölü üzerinde başladı. İki kez test edilen prototip süreci başarıyla atlattı. 2023'te planlanan fırlatma için Rocket Lab'ın Elektron roketi ve Foton uzay aracı kullanılacak. Görev, Venüs için düzenlenen ilk özel uzay misyonu olma özelliği taşıyor.

NASA, Güneş'teki dev patlamayı görüntüledi

Venüs gezegenine bir uzay göndermek, günümüz teknolojisi için bile bazı zorluklara sahne oluyor. Gezegendeki son derece yüksek basınç, yoğun ısı ve aşındırıcı gazlar uzay araçlarını dakikalar içinde kullanılmaz hale getirebiliyor. Bilim insanları balonu havada, güvenli denilebilecek bir bölgeye yerleştirmek istiyor.

NASA, gözünü Venüs'e çevirdi!

Aerobot, Dünya atmosferinde 55'inci kilometredeki basınçla benzerlik gösteren bir noktada kendine yer bulacak. Bu nokta Venüs'te yerden bir kilometre yüksekliğe denk geliyor. Balon, Venüs depremleri tarafından üretilen manyetik dalgaları ve bulutlarının kimyasal bileşimini analiz etmek için gönderiliyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Venüs, Güneş, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA, gözünü Venüs'e çevirdi! - Son Dakika

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