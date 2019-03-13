Güneş Tarlaları 50 Bin Çiftçiyi Elektrik Parasından Kurtaracak"

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Döşemealtı
ilçesinde oluşturdukları güneş tarlası ile 8 bin 641 çiftçinin sulama suyundaki elektriğe ücret ödemediğini belirterek, yeni devreye girecek güneş tarlası ile 50 bin çiftçinin sulama suyu için elektriğe para ödemeyeceğini bildirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türel, Antalya'ya önemli hizmetler kazandırdıklarını ve bunlardan birinin de güneş tarlası olduğunu kaydetti.
Döşemealtı ilçesinde oluşturdukları güneş tarlası ile belediyeye bağlı sulama birlikleri ve kooperatiflerde 8 bin 641 çiftçinin sulama suyunda elektriğe para ödemediğini anlatan Türel, "Şimdi bunu bütün birlik kooperatiflere yayıyoruz. 50 bin çiftçimiz artık sulama suyunda elektrik parası ödemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
Bugüne kadar verdiği her sözü yerine getirdiğini, bu projenin de hayata geçeceğini ifade eden Türel, 2014 seçim kataloğunda 19 kavşak yapacaklarını beyan ettiklerini ve 28 kavşağı yaptıklarını anlattı.
İlk döneminde 11 kilometre raylı sistem hafif metro yaptıklarını, bu dönem ise 44 kilometre eklediklerini aktaran Türel, Antalya'yı betona teslim etmediklerini, sahil yolunu 6 bin ağaç dikerek yayalaştırdıklarını bildirdi.
Çocuk bahçeleri, spor sahaları, bisiklet yolları, koşu parkurları ile Sahil Antalya Yaşam Parkı oluşturduklarını belirten Türel, projenin Avrupa Konseyi
'nden de ödül aldığını anımsattı.
Antalya'da eskimiş yapıları yıkarak yeşil alana dönüştürdüklerini vurgulayan Türel, şu ifadeleri kullandı:
"Kent merkezindeki bütün köhnemiş yapıları, tabiri caiz ise ucubeleri yıktık ve yerine park yaptık. Antalya Stadyumu
'nun yerine Türkiye
'de AVM yapmayan nadir belediye başkanlarından biriyim. Orayı millet bahçesi yaptık. Şimdi halkımıza açıyoruz ve yeşil yaşam alanı haline getiriyoruz. Yüksek katlı bir özel idare binası vardı, ucubeydi. O özel idare binasını yıktık. Serdengeçti Parkı haline getirdik."