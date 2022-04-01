Güneş'teki patlamaların yayılma anı NASA tarafından görüntülendi - Son Dakika
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Güneş'teki patlamaların yayılma anı NASA tarafından görüntülendi

01.04.2022 12:10
Güneş'teki patlamaların yayılma anı NASA tarafından görüntülendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'te yaşanan orta düzeyli patlamanın görüntülerini yakaladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'te yaşanan orta düzeyli patlamanın görüntülerini yakaladı.

NASA'nın açıklamasında, Güneş'te orta düzeyde bir patlama yaşandığı ve ardından oluşan parlamanın, güneşin yüzeyinde yayıldığı bildirildi.

Güneş Dinamikleri Gözlemevi, patlamasının ardından Güneş yüzeyinde görülen parlamanın yayılma anını görüntüledi.

Kuvvetli güneş patlamalarının radyo iletişimini, elektrik şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebileceği, uzay ve astronotlar için risk oluşturabileceği bilgisi paylaşıldı.

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Havacılık, Güneş, Uzay, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneş'teki patlamaların yayılma anı NASA tarafından görüntülendi - Son Dakika


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