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"Güneş'ten 1000 kat daha büyük olan Betelgeuse yıldızı yakında patlayabilir"
6 saat önce
10 milyon yaşında olan kırmızı renkteki dev yıldız Betelgeuse'un hayatının sonuna yaklaştığını belirten gök bilimciler, yıldızın he an patlayabileceğini söylüyor.
Gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biri olan ve 'kızıl dev' olarak anılan Betelgeuse, her an bir süpernova patlaması sonucunda ölebilir.
Yaklaşık 10 milyon yaşında olan kırmızı renkteki dev yıldız Betelgeuse'un hayatının sonuna yaklaştığını belirten gök bilimciler, yıldızın patlamanın eşiğinde olabileceğine dair göstergeler olduğunu aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:32
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