Son Dakika Haberleri: Güneş'ten okullara ziyaret
Son Dakika Güncel Güneş'ten okullara ziyaret

Güneş'ten okullara ziyaret

19 dakika önce

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, kentteki okulları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Güneş'ten okullara ziyaret, System.String[]

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, kentteki okulları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Emniyet Müdürü Güneş, öğrencileri emniyetin çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Okul ve çevresinde gerekli tedbirlerin önemle alındığını ifade eden Güneş, daha sonra öğrencilere çikolata dağıttı.

Nevzat Güneş, İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı
Maltepe ve Avcılar Belediyesi de Hamidiye Su'yla anlaştı Kremlin'den Suriye'deki Kürtlere çağrı: ABD sizi kışkırtıyor, dinlemeyin Son dakika: Rusya: Türkiye'ye S-400'ün tüm unsurlarının sevkiyatı yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 10:59:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güneş'ten okullara ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]