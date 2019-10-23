Güneş'ten okullara ziyaret
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İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, kentteki okulları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:40 Kaynak: AA
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, kentteki okulları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.
Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Emniyet Müdürü Güneş, öğrencileri emniyetin çalışmaları hakkında bilgilendirdi.
Okul ve çevresinde gerekli tedbirlerin önemle alındığını ifade eden Güneş, daha sonra öğrencilere çikolata dağıttı.
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