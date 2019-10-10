Son Dakika Haberleri: Güneş: "(Türkiye-Arnavutluk) Bu maçı final maçı olarak görüyoruz"
Son Dakika Güncel Güneş: '(Türkiye-Arnavutluk) Bu maçı final maçı olarak görüyoruz'

Güneş: "(Türkiye-Arnavutluk) Bu maçı final maçı olarak görüyoruz"

43 dakika önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye - Arnavutluk maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye - Arnavutluk maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Güneş: (Türkiye-Arnavutluk) Bu maçı final maçı olarak görüyoruz

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Arnavutluk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:04 Kaynak: AA
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