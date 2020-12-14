- Güneş tutulması Arjantin ve Şili'den izlendi - Son Dakika

- Güneş tutulması Arjantin ve Şili'den izlendi

14.12.2020 21:06

- Güneş tutulması Arjantin ve Şili'den izlendi Güney Amerika'dan izlenebilen Güneş tutulması, Şili ve Arjantin'in güneyinde yer alan Patagonya bölgesinde gündüzü geceye çevirdi.

- Güneş tutulması Arjantin ve Şili'den izlendi

SANTİAGO - Güney Amerika'dan izlenebilen Güneş tutulması, Şili ve Arjantin'in güneyinde yer alan Patagonya bölgesinde gündüzü geceye çevirdi.

Şili ve Arjantin'in güneyinde yer alan Patagonya bölgesinde Güneş tutulması nedeniyle gündüz geceye döndü. Güneş tutulması en net olarak Güney Şili'deki La Araucana bölgesinde gözlemlendi. Tutulma nedeniyle ülkede korona virüs salgını kısıtlamaları gevşetilerek, binlerce turistin tutulmayı izlemesi için ülkeye girişine izin verildi.

2048 yılından önce tekrarlanması beklenmeyen bu astronomik olay, Şili'nin Biobio, La Araucana, Los Ros bölgelerinde ve Mocha Adası ile Arjantin'in Neuquén ve Ro Negro eyaletlerinde gözlemlendi. Aynı zamanda Güney Amerika'da Uruguay, Paraguay, Brezilya, Peru, Bolivya ve Ekvador'da izlenebilen Güneş tutulması, Güneybatı Afrika ve Antarktika'da da görülebildi.

Uzmanlar, tutulma sırasında Güneş'e asla gerekli koruma ekipmanları kullanılmadan bakılmaması gerektiği konusunda uyararak, Güneş'e bakmanın göz retinası için çok tehlikeli olduğunu belirtti. Uzmanlar, aynı zamanda Güneş tutulmasını izlemek için ışığın küçük bir kısmının geçişine izin veren özel gözlüklerin kullanılmasını tavsiye etti.

Uzmanlar tarafından 2020 yılı toplamda 6 Ay ve 6 Güneş tutulması gerçekleşmesi nedeniyle astronomik olaylar açısından çok özel bir yıl olarak kabul ediliyor.

- Güneş tutulması Arjantin ve Şili'den izlendi
- Güneş tutulması Arjantin ve Şili'den izlendi
- Güneş tutulması Arjantin ve Şili'den izlendi
- Güneş tutulması Arjantin ve Şili'den izlendi

Güney Amerika, Patagonya, Arjantin, Şili, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Güneş tutulması Arjantin ve Şili'den izlendi - Son Dakika


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