Güneş tutulmasının etkileri...Astroloji uzmanları masaya yatırdı

Can Aydoğmuş:

Tutulmanın ardından çok büyük güçteki insanların; holding, medya, kanaat önderlerinin önümüzdeki bir yıl içerisinde değişim yaşayabileceklerini öngörüyorum. 2021'de bulunan aşıların haricinde 2022'nin Nisan ayına kadar da yeni aşılar, yeni ilaçlar bulunacak. Virüsün yüzde 100 bitişi 2023'ün Ocak ve Mayıs ayından sonra görünüyor. yükselişe geçecek

Türkiye 2023'ün ortasından sonra ve 2024-2025'te büyük bir yükselişe geçecek. Bu tutulmalar geçmişte olduğu gibi çok büyük doğal afetlerin etkilerini verebilir. Burası zaten deprem ülkesi, hepimizin dikkat etmesi lazım. Depremlere her zaman hazırlıklı olmalıyız.

Önümüzdeki dönemde uzaylılarla ilgili birçok şey ortaya çıkacak. Devletlerin sakladığı pek çok şey ortaya çıkacak.

Evren bizden intikam alıyor

Filiz Özkol: Pandeminin dışında dünya üzerinde yeni bir dönem başladı. 270 senelik bir döngünün içindeyiz. En erken döngü 84 sene. Hiç bu kadar gezegen bir araya böyle sert bir etkiyle gelmemişti. Dünya kozmik bir döneme giriyor. Dürüstlük kavramı ön plana çıkıyor. Pandemi 2023 senesine kadar sürecek. Zaman zaman yükselecek, mutasyona uğraya uğraya grip gibi olacak. Koronavirüs hiçbir şekilde kaybolmayacak. Diğer hastalıklar gibi hayatımızda olacak. Evren bizden intikam alıyor. MAYISTAN SONRA RAHATLAMA DÖNEMİ

2021'in ilk 6 ayı 2020 kadar sıkıntılı geçecek. Ama mayıs ayından sonra biraz daha rahatlama dönemi var. Dünyada felsefik olgunluk başlıyor. En güzel zamanlar 2022'nin Mayıs ayı olacak.

Doğal afetlere hazırlıklı olun

AygülAydın: Somut ve soyut ikilisinin atışması ile somut kavramların galip geldiği bir tutulma seyredeceğiz. Hayatlarımızda duygusal düşüncelerimizin üç boyutlu yazıcıdan çıktı alır gibi somutlaşarak önümüze geldiği bir etki karşısında, umudun yeniden yükselişini hep beraber yaşayacağız. Dünya ve Türkiye açısından tutulma, teknolojik ve seyahat engelleri açısından sarsıcı olayları beraberinde getirebilir. PANDEMİ İLE GÜÇLÜ BİR MÜCADELE Depremler ve doğal afetlere karşı çok daha hazırlıklı olunması gerekmektedir. Bu tutulma ülke haritamızda sağlık çalışanları ve hizmet sektörünü ön plana çıkarmaktadır. ABD ile ilgili bazı şaşırtıcı olaylar önem arz edebilir.

Türkiye olarak pandemi ile daha güçlü bir mücadele içine çekileceğimizi söyleyebiliriz.