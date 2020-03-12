Güneş Vakfı Genel Başkanı Ceylan'dan 12 Mart mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güneş Vakfı Genel Başkanı Ceylan'dan 12 Mart mesajı - Son Dakika

Güneş Vakfı Genel Başkanı Ceylan'dan 12 Mart mesajı

6 saat önce

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aplaslan Ceylan, 12 Mart Erzurum'un Kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Güneş Vakfı Genel Başkanı Ceylan'dan 12 Mart mesajı, System.String[]

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aplaslan Ceylan, 12 Mart Erzurum'un Kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Erzurum'un Kurtuluşu Cumhuriyet'e giden yolda atılmış en önemli adım olduğuna belirten Ceylan, "Yıllarca büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Erzurum vatanın sınır taşı ve kalesidir. 102 yıl önce Erzurum'un düşman işgalinde kurtulmasıyla birlikte Cumhuriyete giden yol görünmüştür" dedi.


Ceylan, yazılı mesajında şu ifadelere yer verdi: "İşgal yıllarında Erzurum ve bölge insanı Ermeni, Taşnak ve Hınçak çeteleri tarafında akıl almaz işkencelerle hunharca katledilmişlerdir. Bu zor günlerde Anadolu insanı onurun, gururun, dinin, vatanın, milletin ve bayrağın sevgisini bir an olsun kaybetmemiştir. İmkansızlıklara ve zorluklara rağmen ülkesini memleketini terk etmemiş, çetelere ve işgalcilere karşı büyük mücadele vermiştir. Nitekim tarihler 12 Mart 1918'i gösterdiğinde Erzurum işgalden kurtulmuş ve 23 Temmuz 1919'da yapılacak olan kongreye giden yolu açmıştır. Erzurum'un kurtuluşundan bir yıl sonra Erzurum kongresi yapılmış ve Cumhuriyet kurulmuştur. Bu vesileyle bu ülke için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Erzurum'un bu gururlu gününü kutluyorum." - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:58 Kaynak: İHA
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