Güneş Vakfı'nda, "İstatistik ve İstatiksel Düşünme Becerisi" konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güneş Vakfı'nda, 'İstatistik ve İstatiksel Düşünme Becerisi' konferansı - Son Dakika

Güneş Vakfı'nda, "İstatistik ve İstatiksel Düşünme Becerisi" konferansı

7 saat önce

Güneş Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cuma günü konferanslarının bu hafta ki konuğu Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr.

Güneş Vakfı'nda,

Güneş Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cuma günü konferanslarının bu hafta ki konuğu Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr Üyesi Aycan Mutlu Yağanoğlu, "İstatistik ve İstatiksel Düşünme Becerisi" konulu sunumu ile oldu.


"İstatistik belirli amaçlar için veri toplama, toplanan verileri tasnif etme ve yorumlama bilimidir" diyen Yağanoğlu şu ifadeleri kullandı. "İstatistik sayısal verileri değerlendiren bir bilim dalıdır. Ancak herkes az da olsa bir konuda istatistik yapmayı bilmelidir. Istatistik, Ne kadar ' Ne zaman ' Nerede ' Nasıl ' Kaç tane ' Hangi oranda ' Sorularının cevabını oluşturur. Hatta bireylerin gazete, dergi ve bilimsel makalede iddia edilenleri doğru yorumlayabilmek için istatistiksel düşünme becerilerine sahip olmaları gerekir. Tarihte ilm ıstatistik kullanımı 1445 yılında sans oyunlarında kullanılmış ve 17. yy'da da ders kitaplarında yer almıştır.


İstatistikte evren, örneklem, değişken, nitel ve sayısal veriler gibi bazı temel kavramlar vardır. Ayrıca çizgi grafiği, çubuk grafiği ve pasta grafiği gibi verileri tasnif etme yöntemleri vardır. Bu kavramlar ve yöntemler ile elde edilen veriler sonucunda aritmatik ortalama ve standart sapma gibi değerler bulunmuş olur."


Sunumun ardından vermiş olduğu kıymetli bilgilerden dolayı Güneş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Oktay Özgül, Güneş Vakfı adına Dr. Öğr. Üyesi Aycan Mutlu Yağanoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Genetik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
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