Son Dakika Haberleri: Güneş Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatına destek
Son Dakika Güncel Güneş Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatına destek

Güneş Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatına destek

25 dakika önce

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, "Güneş Vakfı olarak, devletin bu tür hamlelerini her zaman için desteklediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

Güneş Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatına destek, System.String[]

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, "Güneş Vakfı olarak, devletin bu tür hamlelerini her zaman için desteklediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.


Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyanın toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket ettiğini ifade eden Ceylan, "Bugün, bölgenin dışında yer alan ülkelerin, bölgenin kaderi üzerinde etkili olma hevesleri neticesinde masum insanların zarar gördüğü bir savaş ve kaos ortamına tanıklık ediyoruz. Bölge, barıştan her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, bölgede sağduyunun temsilcisi olan Türkiye'nin, bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez. Bölgenin, bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat'ın doğusuna yönelik olarak devam edecektir" dedi.


Ceylan açıklamasında "Güneş Vakfı olarak, devletin hamlelerini her zaman olduğu gibi bugünde destekliyoruz. Dualarımız ve Kalbimiz, kahraman Türk Ordusu içindir. Rabbim Şanlı ordumuzu Barış Pınarları Harekatı'nda muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Türkiye, Huzur, Masum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gomis'ten Türkiye açıklaması: Hayatımın bir döneminde İstanbul'da yaşamak istiyorum
İran, Türkiye-Irak sınırında tatbikat yaptı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'deki eylemleri tutarsız, bu Washington'daki anlaşmazlığı yansıtıyor Diyarbakır'a savaş uçağı takviyesi yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:32:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güneş Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatına destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]