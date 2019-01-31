Güneş ve Bulutların Renk Cümbüşü

Kahramanmaraş'ta sabahın erken saatlerinde oluşan güneş ve bulutların renk cümbüşü kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta sabahın erken saatlerinde oluşan güneş ve bulutların renk cümbüşü kartpostallık manzaralar oluşturdu.



Kahramanmaraş kent merkezinde dün akşam etkili olan yağmur ve ardından oluşan bulut yoğunluğu sabah saatlerinde kendisini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerinde görülen bulut ve güneş karışımı renk cümbüşü adeta görsel şölen oluşturdu.



Kentte dün etkili olan yağmurun bugün de etkisini göstereceği, yarın güneşli havanın hakim olacağı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

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