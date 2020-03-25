Güneş ve denizin keyfini 'sosyal mesafe'yi koruyarak çıkardılar - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yetkililerin 'evde kal' uyarılarına rağmen, hava sıcaklığının 25 dereceye çıkmasıyla sahillerde hareketlilik yaşandı. Koronavirüs nedeniyle dikkatli olmaya çalışan Marmarisliler, sosyal mesafeyi gözeterek sahilde yürüdü, spor yapıp, bisiklet sürdü.

Hava sıcaklıkların artmasıyla Marmarisliler, sahil yürüyüş yollarına ve plajlara gitti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 25 derece gösterdiği ilçe merkezinde, az da olsa hareketlilik yaşandı. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil yürüyüş yolunda, ailesi ve arkadaşlarıyla yürüyüş yapanlar, bisiklet sürenler ya da spor yapanlar dikkati çekti. Kimileri sahil yürüyüş yolundaki çimenlik alanlara oturup dinlendi. Plajlarda ise kumlara veya portatif koltuklara oturanların aralarında mesafe bıraktığı görüldü. Kalabalığın olmadığı sahil yollarında dolaşanların önlem için eldiven ve maske taktıkları görüldü.

'BİZ DAHA 18 YAŞINDAYIZ'

İçmeler Mahallesi Altın Sahil mevkisinde denize girenler de oldu. Denize girenler bol bol yüzdü, sıcak havanın keyfin çıkardı. Denize giren 42 yaşındaki Durmuş Atacı, "Hava sıcak ve güzel. Tedbirler 65 yaş ve üstü için geçerli. Biz daha 18 yaşındayız. 'Tuzlu su ile bir şey olmaz' dediler" diye konuştu.

Hale Çiçek ise, "Bu virüsten dolayı iyi değiliz ama yine de keyifliyiz. Moral bozmamak lazım. Kendimizi spora verdik" dedi.