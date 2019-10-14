Son Dakika Haberleri: Güneş ve Deschamps'dan çağrı: Suriye'ye yönelik operasyon, maçın önüne geçmesin
Son Dakika Dünya Güneş ve Deschamps'dan çağrı: Suriye'ye yönelik operasyon, maçın önüne geçmesin

Güneş ve Deschamps'dan çağrı: Suriye'ye yönelik operasyon, maçın önüne geçmesin

1 saat önce

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri harekat, Paris ve Ankara arasında gerginlik yaratırken, bu akşam iki ülke milli takımlarının oynayacağı futbol maçı öncesi teknik direktörler siyasetin, spor karşılaşmasının önüne geçmemesi çağrısı yaptı.

Güneş ve Deschamps'dan çağrı: Suriye'ye yönelik operasyon, maçın önüne geçmesin, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri harekat, Paris ve Ankara arasında gerginlik yaratırken, bu akşam iki ülke milli takımlarının oynayacağı futbol maçı öncesi teknik direktörler siyasetin, spor karşılaşmasının önüne geçmemesi çağrısında bulundu.


Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında "Ortada bir jeopolitik sorun var. Bunun ne sonuçları olur? Maçın atmosferini de etkileyebilir. Ama biz bunu düşünmek istemiyoruz." dedi.

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Türkiye, Futbol, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:42 
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