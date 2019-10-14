Güneş ve Deschamps'dan çağrı: Suriye'ye yönelik operasyon, maçın önüne geçmesin
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Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri harekat, Paris ve Ankara arasında gerginlik yaratırken, bu akşam iki ülke milli takımlarının oynayacağı futbol maçı öncesi teknik direktörler siyasetin, spor karşılaşmasının önüne geçmemesi çağrısı yaptı.
Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri harekat, Paris ve Ankara arasında gerginlik yaratırken, bu akşam iki ülke milli takımlarının oynayacağı futbol maçı öncesi teknik direktörler siyasetin, spor karşılaşmasının önüne geçmemesi çağrısında bulundu.
Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında "Ortada bir jeopolitik sorun var. Bunun ne sonuçları olur? Maçın atmosferini de etkileyebilir. Ama biz bunu düşünmek istemiyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:42
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