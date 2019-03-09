Son Dakika Haberleri: Güneş ve Kocaman Olaylı Maçtan 326 Gün Sonra Buluşuyor

Güneş ve Kocaman Olaylı Maçtan 326 Gün Sonra Buluşuyor

1 saat önce

Süper Lig'de yarın oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesi Şenol Güneş ve Aykut Kocaman, lig tarihinde 18. kez birbirlerine rakip olacak.

Güneş ve Kocaman Olaylı Maçtan 326 Gün Sonra Buluşuyor, System.String[]
Süper Lig'de yarın oynanacak olan Beşiktaş- Konyaspor maçı öncesi Şenol Güneş ve Aykut Kocaman, lig tarihinde 18. kez birbirlerine rakip olacak. Söz konusu mücadelelerde 6'şar galibiyetleri olan ikilinin son randevuları ise 19 Nisan 2018'de oynanan ve yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasıydı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, yarın Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. 19.00'da başlayacak kritik müsabaka öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 18. kez birbirlerine rakip olacak. Ligde daha önce 17 maçta karşı karşıya gelen iki tecrübeli çalıştırıcı, bu maçlardan 6'şar galibiyetle ayrılırken, 5 maç da berabere sonuçlandı. Güneş ve Kocaman'ın birbirlerine rakip oldukları son maç ise geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan yarı final müsabakası oldu. Söz konusu müsabaka, yaşanan saha olayları nedeniyle 57. dakikada yarıda kalmış ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) mücadelenin 3 Mayıs 2018 tarihinde kaldığı yerden oynanmasına karar vermişti. Ancak siyah-beyazlılar, bu maça çıkmayarak sahadan 3-0 hükmen yenik ayrılmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:30 Kaynak: İHA

Spor
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