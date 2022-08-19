Uzmanından güneş yanıklarına karşı uyarı: "Güneş koruyucu kremler yenilenmeli" - Son Dakika
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Uzmanından güneş yanıklarına karşı uyarı: "Güneş koruyucu kremler yenilenmeli"

19.08.2022 09:27

Uzmanından güneş yanıklarına karşı uyarı: "Güneş koruyucu kremler yenilenmeli" Yaz dönemiyle birlikte güneşin zararlı ışınlarına maruz kalan hastaların sayısı artıyor.

Uzmanından güneş yanıklarına karşı uyarı: "Güneş koruyucu kremler yenilenmeli"

DÜZCE - Yaz dönemiyle birlikte güneşin zararlı ışınlarına maruz kalan hastaların sayısı artıyor. Güneş yanıklarının uzun vadede deri kanseri riskini arttırdığını söyleyen Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal, alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Havaların ısınmasıyla plajların ve havuzların keyfini çıkartmak isteyen vatandaşların en büyük kabu su güneş yanıkları oluyor. Bazen ağrılı olan güneş yanıkları, bazen de ciltte su kabarcıklarına ve enfeksiyona sebep olabiliyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal, deniz ve havuzlara girilirken mutlaka güneş kremi kullanılması ve 2-3 saatte bir güneş koruyucu kremin yenilenmesi gerektiğini belirtti.

"Güneş koruyucu kremler yenilenmeli"

Vatandaşların, sıcak havalarda şemsiye ya da gölgelik alanlarda durması uyarısında bulunan Haşal, "10.00-16.00 saatleri arasında mümkün mertebe kapalı mekanlarda durmalıyız. Vatandaşların direkt gelen güneş ışınlarından uzak durmalarını istiyoruz. Çocuklarımıza bu dönemde dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklar yaz aylarında dışarıya çıkıyor ve güneş ile temasları fazla oluyor. Kısa vade de güneş yanıkları ya da güneş çarpması rahatsızlıkları yaşanabiliyor. Uzun vade de deri kanserleri açısından artmış bir risk teşkil ediyor. Güneş koruyucu kremler kullanmalıyız. Mümkünse uzun kollu kıyafetler tercih edilmeli, penye ve keten de olabilir. Bunları tercih etmelerini ve hatta uzun süre dışarıda kalacak çocuklarda güneş koruma özellikli mayolar var. Onları kullanmalarını istiyoruz. Denize girip çıktıkça veya havlu kullandıkça güneş koruyucularının tekrarlamalarını istiyoruz. Bol su tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Bu dönem de bunlara dikkat ederlerse sorunsuz bir yaz geçiririz" dedi.

"Gölgede bile bronzlaştığımızı unutmamalıyız"

Ultraviyole ışığın yazın güneşten, kışın ise kardan yansıdığını söyleyen Haşal, "Ultraviyolenin yansıyan bir ışık olduğunu bilmek gerekiyor. Yazın kumdan, kışın kardan yansıdığını bilerek hareket etmek lazım. Sadece gölgede durduğumuzda bile bronzlaştığımızı göz önüne alırsak, bu sebeple 10.00 ila 16.00 arasında kendimizi kapalı aktiviteler ile kısıtlarsak daha sağlıklı olacaktır" şeklinde konuştu.

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Güneş yanıklarını hafife almayın Güneş yanıklarını hafife almayın Yok böyle düzenek...Kovanlara 'Balkız' önlemi Yok böyle düzenek...Kovanlara 'Balkız' önlemi Yok böyle düzenek Yok böyle düzenek
Kaynak: İHA

Düzce, Güneş, su, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanından güneş yanıklarına karşı uyarı: 'Güneş koruyucu kremler yenilenmeli' - Son Dakika

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