Güneş yüzünü gösterdi; Sahte güneş gözlüğüne dikkat - Son Dakika

Güneş yüzünü gösterdi; Sahte güneş gözlüğüne dikkat

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarının vazgeçilmezi güneş gözlükleri vitrin ve tezgahlardaki yerini aldı.

Güneş yüzünü gösterdi; Sahte güneş gözlüğüne dikkat, System.String[]
Havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarının vazgeçilmezi güneş gözlükleri vitrin ve tezgahlardaki yerini aldı. Uzmanlar ise fiyatı 30 liraya kadar düşen sahte güneş gözlükleri konusunda uyarıyor. Bu güneş gözlüklerinin katarakt oluşumuna ve gözün iç kısmında et yürümesine yol açabileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Apa, "Yanlış gözlük seçimi kısa ya da uzun dönemde gözünüze zarar verir. Deneme yanılma yöntemi ile gözlük almayın" uyarısında bulundu.

Sıcak havanın yüzünü göstermesiyle birlikte güneş gözlüğü kullanımı da artmaya başladı. Yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alan güneş gözlükleri vitrinlerdeki yerini aldı. Gözü güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumasının yanı sıra şık bir görünüm amacıyla da tercih edilen güneş gözlükleri, yanlış kullanım sonucu bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Son yıllarda rengarenk camları ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu ürünler her zaman sağlıklı olmayabiliyor.

"GÖZE ZARARI 3 GÜNDE ORTAYA ÇIKMAZ"

Hangi şartlarda ve nasıl üretildiği bilinmeyen gözlüklerin faydadan ziyade göze zarar verebileceği uyarısında bulunan Medicana International İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Apa, "Göze dışarıdan gelen ışınlar gözün arka kısmındaki ağ tabakasında toplanır. Odaklama işlemi esnasında göz birçok noktaya odaklanırsa ve kırılmadan dolayı retinaya zarar gelirse retinada uzun ya da yakın dönemde zararlar oluşabilir. İnsanlar, 'sahte gözlük aldım, kullandım, bir şey olmadı' diye düşünüyor. Ancak sahte gözlüğün göze vereceği zarar 3 günde ortaya çıkmaz. Zaman içerisinde birikerek gözün arka kısmında oluşacak hasarlara neden olur. Bu konuda bilinçli olmak ve doğru gözlük kullanmak önemlidir" diye konuştu.

KATARAKT VE ET BÜYÜMESİNE DİKKAT

Kalitesiz gözlük camının göz retinasına zarar verdiğinin altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Apa, sahte güneş gözlüğünün neden olduğu göz sağlığı sorunlarını şöyle sıraladı:

"Kalitesiz cam, gözünüzün retina kısmına zarar verir. Çünkü karanlık ortamda göz bebeği büyür. Göz bebeği büyüdüğünde gözün içine giren ışınlar artar. Bu ışınlar ultraviyole filtresinden geçmeden göze ulaştığından gözün en arkasındaki ağ tabakası kısmı zarar görür. Gözün güneş ışınına karşı doğal bir savunma mekanizması var. Işığı gördüğümüz an göz bebeği küçülüyor. Göz kendisini korumaya alıyor. Siz güneş gözlüğü kullanarak bu mekanizmayı bozuyorsunuz. Kullanılması önerilen sertifikalı güneş gözlüklerinde ultraviyole zararlı ışınlar gözlük camlarında filtre ediliyor. Ama kalitesiz bir camda böyle bir özellik olmadığından güneşin zararlı etkenleri doğrudan gözün arkasına yansıtılıyor. Gözün lensinde ultraviyoleden dolayı daha erken aşamada katarakt gelişmesi söz konusu olabilir. Aynı zamanda gözün iç kısmında et yürümesi olarak bilinen pterjium (göz eti) denilen rahatsızlıklar daha erken aşamada karşımıza çıkar. Bu da ışığın camdan geçerken düzensiz saçılımından kaynaklanır. Bu gözün savunma mekanizmasıdır. Göz kendisini savunurken sizi hasta eder."

ÇOCUKLARI BU GÖZLÜKLERDEN KORUYUN!

Çocuklar için rengarenk üretilen gözlüklerin de zararlı olabileceği uyarısında bulunan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Apa, "Bu tür güneş gözlükleri çocuklar için rengarenk üretilebiliyor. Özellikle öncelikle çocuklarımızı daha sonra da kendimizi tezgahlardan satılan güneş gözlüklerinden uzak tutmalıyız" uyarısında bulundu.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ CAMI 'KAHVERENGİ' OLMALI

Gözün arka kısmına en çok zarar veren rengin mavi olduğuna dikkat çeken Apa, rengarenk camlarıyla dikkat çeken güneş gözlükleri hakkında da şu değerlendirmede bulundu:

"Mavi ışınlar göze en çok zararı verir. Görme merkezinin bu konuda hassas olduğunu düşünürsek maviyi de en çok kıran tonlar sarı ve kahverengi tonlarıdır. Doğal olarak vücudumuz zaman içerisinde buna karşı kendini korumak için katarakt yaptığında da göz merceğini kahverengi ve sarıya dönüştürür. Aslında katarak gözün retinasını korumak için doğal bir savunma mekanizmasıdır. Gözün korunması hedeflendiğinde kahverengi tonları ultraviyole ışınlarını filtreleme özelliği olan camlar gözü en üst seviyede korur. Gözü koruma anlamında kahverenginin siyaha karşı bir üstünlüğü var. Siyah camın da beğeni olarak daha fazla bir etki alanı var. Dolayısıyla gözü korumak istiyorsak kahverengi ama siyah tercih ediyorsak ultraviyole filtre etme özelliğinin yüksek olduğu camları tercih etmeliyiz."

"DENEME-YANILMA YÖNTEMİYLE ALMAYIN"

Belli bir üretim teknolojisi ve markası olmayan gözlüklerin kısa ya da uzun dönemde göze zarar vereceğini anlatan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Apa, "Bu bir anda olan bir sonuç değil. Yanlış güneş gözlüğü kullanımı zamanla gözünüze hasar verir. Hasarın o güneş gözlüğünden kaynaklandığını fark edemeyebilirsiniz. Gizli düşman da böyle bir şeydir. Lütfen sahte gözlüklerden uzak durun. Deneme yanılma yöntemi ile gözlük almayın. Siz deneme kısmını yaparsınız ama yanılma payınız garantidir. Bu konuda göz hekiminize danışın. Onun sizi yönlendireceği optik müesseselerden markalı, tescilli ve kalite belgeleri onaylanmış gözlükleri tercih edin. Dolayısıyla gözlük işi gözlükçünün konusudur. Mutlaka gözlükçüden alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

GÖZLÜK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLİYOR?

Güneş gözlüğü alırken marka ve sertifikasına dikkat ettiğini belirten Süleyman Ekiz, gözlük seçiminde kaliteye önem verdiğini söyledi. Göz sağlığının önemli olduğunu ifade eden Fatma Ekiz ise "Göz sağlığımıza ve kaliteye önem verdiğimizden gözlük seçerken markası ve sertifikasına dikkat ediyoruz. Sağlığımız için daha iyisini almaya dikkat ediyoruz. Bu zamana kadar pazardan gözlük almayı tercih etmedim" dedi.

Gözlük alırken göz sağlığını düşündüğünü anlatan Ömer Alkan, "Pazar tezgahında bulunan sertifikası olmayan güneş gözlüklerini kesinlikle tercih etmiyorum. Bu tarz ürünlerin optikçilerden alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü göz sağlığı çok önemli. Güneşten gelen zararlı ışınlar göze zarar verebiliyor. Camın kaliteli olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Aldığı gözlüğün polarize gözlük olmasına dikkat ettiğini söyleyen Cüneyt Çeçen ise "Gözlüğün belli bir markasının olmasından ziyade belli özelliklerinin olup olmamasına dikkat ediyoruz. Polarize gözlük tercih ediyorum. Zararlı güneş ışınlarını süzmesi lazım. Bu şekilde göz sağlığımı korumaya özen gösteriyorum" dedi.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güneş yüzünü gösterdi; Sahte güneş gözlüğüne dikkat - Son Dakika

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