Güneşe aldanan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı - Son Dakika
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Güneşe aldanan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

19.04.2022 14:34

Güneşe aldanan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı Kırıkkale'de etkili olan sağanak ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için sığınacak yer aradı.

Güneşe aldanan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de etkili olan sağanak ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için sığınacak yer aradı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış ve dolu, Kırıkkale'de etkisini gösterdi. Kentin bazı bölgelerinde öğlen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Güneşli havaya aldanarak dışarıya önlem almadan çıkan vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Islanmamak isteyen bazı vatandaşlar ticari taksiye binerken bazı vatandaşlar ise Ramazan çadırına ve saçak altlarına sığındı.

Kısa süreli yağış yerini güneşe bıraktı.

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Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güneşe aldanan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı - Son Dakika


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