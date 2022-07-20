Güneşe Maruz Kalma Kadınların Değil Erkeklerin İştahını Açıyor - Son Dakika
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Güneşe Maruz Kalma Kadınların Değil Erkeklerin İştahını Açıyor

20.07.2022 12:35
Güneşe Maruz Kalma Kadınların Değil Erkeklerin İştahını Açıyor

KUDÜS, 20 Temmuz (Xinhua) -- Tel Aviv Üniversitesi (TAU) tarafından Salı günü yapılan açıklamada, İsrailli araştırmacılar ve meslektaşları tarafından yapılan bir araştırmaya göre güneş ışığına maruz kalmanın erkeklerde iştahı artırdığı fakat kadınlarda bu etkinin görülmediği duyuruldu.

KUDÜS, 20 Temmuz (Xinhua) -- Tel Aviv Üniversitesi (TAU) tarafından Salı günü yapılan açıklamada, İsrailli araştırmacılar ve meslektaşları tarafından yapılan bir araştırmaya göre güneş ışığına maruz kalmanın erkeklerde iştahı artırdığı fakat kadınlarda bu etkinin görülmediği duyuruldu. Araştırmacılar, TAU'nun başını çektiği ve Nature Metabolism dergisinde yayımlanan çalışmalarında, erkeklerde güneşe maruz kalmanın vücuda ghrelin hormonu üretmesi için sinyal gönderen p53 proteinini harekete geçirdiğini ve bunun da iştah hissini uyardığını buldu.

Öte yandan kadınlarda östrojen hormonu, p53 ve ghrelin arasındaki etkileşimi durduruyor ve sonuç olarak çalışmaya göre güneşe maruz kaldıktan sonra yemek yeme dürtüsüne neden olmuyor. Ekip, yaz aylarında yaklaşık 3.000 İsraillinin yeme alışkanlıkları üzerine bir yıl boyunca süren bir araştırmayı bir laboratuvar modelinde genetik bir çalışma ile birleştirdi. Araştırmacılar, bu durumu insan vücudunun güneşe maruz kaldıktan sonra ciltteki herhangi bir DNA hasarını onarmak için p53'ü üretmesiyle açıkladı. TAU araştırmacısı Carmit Levy, "Sonuçlarımız, hem insan metabolizması hem de metabolik hastalıklar ve iştah bozuklukları için potansiyel UV bazlı tedaviler ile ilgili daha fazla araştırma yapmak için cesaret verici bir temel sağlıyor" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Tel Aviv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güneşe Maruz Kalma Kadınların Değil Erkeklerin İştahını Açıyor - Son Dakika

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