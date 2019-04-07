Son Dakika Haberleri: Güneşi Gören Çocuklar 'Anzele' Suyuyla Buluştu

Güneşi Gören Çocuklar 'Anzele' Suyuyla Buluştu

28 dakika önce

Diyarbakır'da güneşin kendini göstermesiyle birlikte tarihi Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'nde buluşan çocuklar, yüzmenin keyfini çıkardı.

Güneşi Gören Çocuklar 'Anzele' Suyuyla Buluştu, System.String[]
Diyarbakır'da güneşin kendini göstermesiyle birlikte tarihi Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'nde buluşan çocuklar, yüzmenin keyfini çıkardı.

Diyarbakır'da güneşin kendisini göstermesini fırsat bilen çocuklar, Anzele Parkı'na koştu. Parktaki kaynak suyuna giren çocuklar, güneşin ve yüzmenin tadını çıkardı. Güneşe rağmen soğuk havalara aldırmadan yüzen çocuklardan Taha Karakaya, fırsat buldukça Anzele Parkı'na geldiklerini ve burada yüzdüklerini söyledi. Havanın güneşli olduğunu görür görmez parka geldiklerini kaydeden Karakaya, "Hava sıcak olduğunda bazen gelip yüzüyoruz. Bugün de hava güneşli olduğu için geldik. Uzun zamandır yağmur yağıyordu. Hafta sonu okul da olmayınca yüzmeye geldik" dedi.

Çocuklardan Hamza Koçuk da, güneşi görür görmez Anzele'ye geldiklerini söyledi. Anzele Parkı'ndaki suyun çok güzel olduğunu belirten Koçuk, "Havalar güzelse biz de arkadaşlarımızla toplanıp bu parka geliyoruz, yüzüp eğleniyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:23 Kaynak: İHA

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