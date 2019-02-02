Son Dakika Haberleri: Güneşi Gören Gaziantepliler Park ve Bahçelere Akın Etti

Güneşi Gören Gaziantepliler Park ve Bahçelere Akın Etti

20 dakika önce

Gaziantep'te günlerdir süren yağışlı havanın ardından yüzünü gösteren güneşli hava vatandaşların park ve bahçelere akın etmesini sağladı.

Güneşi Gören Gaziantepliler Park ve Bahçelere Akın Etti, System.String[]
Gaziantep'te günlerdir süren yağışlı havanın ardından yüzünü gösteren güneşli hava vatandaşların park ve bahçelere akın etmesini sağladı.

Gaziantep'te kışın ortasında yazdan kalma bir gün yaşanırken, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve bahçelere koştu. Kentte hava sıcaklığının 15 derecelerin üzerine çıkması ve güneşin kendini göstermesiyle birlikte evlerinden çıkan vatandaşlar uzun bir aradan sonra vakitlerini parklarda geçirdi.

Özellikle şehir merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile birlikte 100.Yıl Parkı vatandaşların uğrak noktası olurken, insanlar sıcak havanın keyfini çıkardıklarını ve yazdan kalma bir gün yaşadıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Günlerdir süren yağışlı ve soğuk havanın ardından güneşi gördüklerini, sıcak bir güne uyandıklarını aktaran Abdulkadir Yüzbaşı isimli vatandaş, "Bu sene kış biraz çetin ve bereketli geçiyor. Bugün günler sonra ilk defa güneşi gördük. Yani çok özlemişiz bu havaları. İnşallah havaların birkaç gün daha böyle devam etmesini bekliyoruz. Bu sene kış gayet güzel ve yağışlı geçti ama böyle uzun süreli yağış olunca insanlar evlerinde sıkıldı galiba. Bugün de hafta sonu olması nedeniyle herkes kendini bu havada parklara atarak rahatlamaya çalışıyor" diye konuştu.

Öte yandan güneşli havayı fırsat bilen belediye ekipleri de park ve bahçeleri temizleyerek vatandaşlara sağlıklı bir ortam sunmaya çalıştılar. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
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