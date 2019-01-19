Güneşi Gören İstanbullular Sahile Akın Etti
47 dakika önce
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Güven USTA - İstanbul DHAİstanbul günlerdir soğuk havanın etkisindeydi.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Güven USTA - İstanbul
DHA
İstanbul günlerdir soğuk havanın etkisindeydi. Yağmur ve zaman zaman etsini gösteren kar yağışı İstanbulluları evlerine hapsetti. Ancak bugün hava sıcaklığı 15 dereceyi buldu. Güneşi gören İstanbullular özellikle sahillere akın etti. Beşiktaş
'ta Ortaköy
, Bebek
ve Arnavutköy
'e akın ekenler sahilde yürüyüş yaptı. Bazı kişiler ise balık tutmayı tercih etti. Karaköy
sahilinde dolaşanlar, güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıktıklarını söylediler.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:48 Kaynak: DHA
Ekrem İmamoğlu Süper Kahraman Olunca Sosyal Medya Yıkıldı
Okuldaki Tacizi Protesto Eden Öğrencilere, Karne Günü Takdir-Teşekkür Belgesi Verilmedi
ABD'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye, Boş Meydana Konuştu