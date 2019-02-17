Son Dakika Haberleri: Güneşi Gören Ordulular Sahile Akın Etti

Güneşi Gören Ordulular Sahile Akın Etti

1 saat önce

Ordu'da üç gündür etkili olan yağışlı havanın ardından yüzünü gösteren güneş, binlerce vatandaşların sahile akın etmesine neden oldu.

Güneşi Gören Ordulular Sahile Akın Etti, System.String[]
Ordu'da üç gündür etkili olan yağışlı havanın ardından yüzünü gösteren güneş, binlerce vatandaşların sahile akın etmesine neden oldu.

Ordu kent merkezinde yaklaşık 3 gündür süren yağışlı ve soğuk hava, bugün sabah saatlerinde etkisini azalttı. Öğle saatlerinde güneşli havanın daha da hakim olduğu kent merkezinde, sıcaklık 10 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar, güneşin kendisini göstermesiyle birlikte soluğu Ordu'nun sahillerinde aldı. Bazı vatandaşlar güneşli havada banklarda oturup güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da yürümeyi tercih etti. Hafta sonu olması nedeniyle de dolan sahilde binlerce vatandaş Pazar gününün keyfini sürdü. Çocuklar ise bisiklete binip, uçurtma uçurmayı ihmal etmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan değerlere göre güneşli havanın, yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:33 Kaynak: İHA

Sabah, Ordu, Güncel
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