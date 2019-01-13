Son Dakika Haberleri: Güneşi Gören Sahile Koştu

Güneşi Gören Sahile Koştu

49 dakika önce

- Güneşi gören sahile koştuANTALYA - Antalya'da iki gündür yağışlı geçen havanın ardından akşam saatlerine doğru açan güneş, vatandaşların sahillere akın etmesine neden oldu.

- Güneşi gören sahile koştu

ANTALYA - Antalya'da iki gündür yağışlı geçen havanın ardından akşam saatlerine doğru açan güneş, vatandaşların sahillere akın etmesine neden oldu.
Antalya kent merkezinde, yaklaşık iki gündür süren yağışlı hava bugün öğle saatlerinde etkisini azalttı. Saat 16.00'dan sonra güneşli havanın hakim olduğu kent merkezinde, hava sıcaklığı 15 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar, çıkan güneşle birlikte soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sıcak havada bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları balık tuttu. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar kumlarda oyun oynayıp eğlendi.
Öte yandan meteorolojiden edinilen bilgiye göre, yağışlı havanın bu akşamdan itibaren etkisini gösterip Çarşamba gününe kadar süreceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:24 Kaynak: İHA

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