Güneşi Görmeden 3 Gün ???| Bir Daha Gider Miyim? Vikingler, Yılbaşı Pazarları, Lego
1 saat önce
Cem ve en yakın arkadaşlarımızla mutlaka gitmek istediğim şehirler arasında ilk üçte olan Kopenhag, Danimarkaya gittik. Oldukça değişik bir dört gün geçirdik.
Cem ve en yakın arkadaşlarımızla mutlaka gitmek istediğim şehirler arasında ilk üçte olan Kopenhag
, Danimarkaya gittik. Oldukça değişik bir dört gün geçirdik. Viking müzesinden, Christiania'ya, Lego
'nun merkezinden, Hippilere, Neler oldu neler? Umarım ayağımın tozuyla hazırladığım bu videoyu beğenir ve keyifle izlersiniz...
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:20 Kaynak: Youtube
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