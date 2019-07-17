'Güneşin altın yumurtası' Kayısı Festivali başladı

Güneşin Altın Yumurtası Kayısı Festivali'nin 23'üncüsü Mişmişpark Fuar Alanı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Güneşin Altın Yumurtası Kayısı Festivali'nin 23'üncüsü Mişmişpark Fuar Alanı'nda düzenlenen törenle açıldı.



Gerçekleştirilen açılış törenine, Malatya Valisi Aydın Baruş, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Demez, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vakıf, dernek ve oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Demez: "Fuarları önemsiyoruz"



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da gerçekleştirilen bir toplantıya katılmasından dolayı aralarında olmadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Demez, "Bir ilin sosyal, kültürel ekonomik ve turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılması ve pazar payının artırılması noktasında fuarların büyük önemi bulunmakta. Büyükşehir belediyesi olarak ilimizin bu potansiyellerinin değerlendirilmesi noktasında yıl içerisinde çeşitli fuarlar düzenliyoruz" ifadelerine yer verdi.



Tunç: "Kayısı Türkiye'nin önemli tarım ürünleri arasındadır"



Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, açılış programı sırasında yapmış olduğu konuşmada, "Yalnız Türkiye'nin değil dünyanın kayısı başkenti Malatya'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu sene 23'üncüsünü düzenlediğimiz Malatya Kayısı Festivali'nin tüm üreticilerimize ve Malatyalı hemşehrilerime bereketler getirmesini temenni ediyorum. Bugün bizi burada bir araya getiren ve Malatya'nın sembolü olarak dünyanın kabul ettiği kayısı sadece bu şehrin değil tüm Türkiye'nin en önemli tarım ürünleri arasındadır. Kayısı Türkiye'nin dünyaya tanıtılmasında da kullandığımız ve burada yaklaşık 50 bin ailenin direk geçimini sağladığı bir tarımsal üründür. Kayısı ile ilgili sorunları ve gelişim alanlarını biliyoruz. Bunların çözümü ve kayısıdan elde ettiğimiz gelirin artması için gerekli teknik ve ekonomik çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Hepimizin bildiği gibi kayısı, Aydın inciri ve Gaziantep baklavası ile beraber Avrupa Birliği coğrafi işareti aldığımız 3 üründen biridir. Bu noktada ürünümüzün tanıtımı ve kalite standartlarının korunması başta yerelde bulunan kurumlarımız olmak üzere hepimizin görevidir. Bu vesileyle 23. Kayısı Festivali'nin başta Malatyalı üreticilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Beni davet ettiğiniz için organizasyonu düzenleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Tüfenkci: "Kayısımızın değerini bulması için birlik olmamız lazım"



Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Malatya için çok büyük önemi bulunan bir ürünün hasadının festivalini yaptıklarını belirterek, "Kayısımız, ilimiz tarım ürünlerinin başında gelmekte ve baktığımızda dünyada bir numaralı üretici Malatya. Avrupa coğrafi işareti aldığımız ancak her daim değerini bulmadığından bahsettiğimiz kayısının hak ettiği değeri bulması için üreticilerimizin birlik olmasını, eğitimcilerimizin birlik oluşturmasını ve kooperatifleşerek hem üretimdeki sorunları hem de piyasadaki sorunları giderme noktasında hem devletimizin hem de Bakanlığımızın desteği ile yol almasını istiyoruz" dedi.



Baruş: "Kayısı, Malatya insanının hayat değeridir"



Son olarak bir konuşma yapan Malatya Valisi Aydın Baruş'da kayısının Malatya'ya Allah'ın bir lütfu olduğunu belirterek, "Kayısı Malatya'dan dünyaya yayılan doğal bir lezzet. Malatya ikliminin suyunun ve güneşinin hediyesi, kayısı Malatya'nın rengidir, kayısı Malatya'nın kültürüdür, Malatya'nın simgesidir, Malatya ekonomisinin bel kemiği ve markasıdır. Kısacası kayısı Malatya insanının hayat değerdir. Bu nedenle kayısı ile ilgili her mesele Malatyalıyı ilgilendirir. Kayısı Malatya ekonomisi içerisinde çok önemli bir yer tutuyor, biraz önce ifade ettiğim gibi tarımsal alanlarımızın yüzde 20'si kayısı ağaçları ile kaplı, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde yetmiş beşine yakını Malatya'dan karşılanıyor ve Türkiye'nin kuru kayısı üretiminin %90 üzerinde Malatya'dan gidiyor. 2018/2019 sezonu itibariyle Malatya'da ihraç edilen miktarı 91 ton bu yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 250 ile 300 milyon dolar gelir sadece kayısıdan Malatya geliyor ve Türkiye ekonomisine Malatya ciddi bir katkı sağlıyor" diye konuştu.



Konuşmaların ardından en iyi yaş kayısı yarışmasına geçildi. En İyi Yaş Kayısı Yarışması'nda dereceye giren üreticiler ise şunlar:



Hacıhaliloğlu Kategorisinde; Kale ilçesinden Ekrem Kıraç. Darende ilçesinden Murat Özdemir. Doğanşehir'den Fikret Mete.



Kabaaşı Kategorisinde; Yeşilyurt ilçesinde Mustafa Doğan, Darende ilçesinden İsmail Özdemir. Yeşilyurt ilçesinden Mehmet Koç oldu.



Daha sonra yarışmada dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri takdim edildi.



Fuar açılışının ardından, 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali programı start aldı. Mişmişpark Fuar Alanı'nda düzenlenen festival etkinliklerine Malatyalılar çok büyük ilgi gösterdi. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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