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Güneşin Çocukları Platformundan bayramlık seferberliği

1 saat önce

Güneşin Çocukları Platformu gönüllüleri Diyarbakır'da bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara bayramlıklarını vermek için sefer oldu.

Güneşin Çocukları Platformundan bayramlık seferberliği, System.String[]
Güneşin Çocukları Platformu gönüllüleri Diyarbakır'da bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara bayramlıklarını vermek için sefer oldu.

Güneşin Çocukları Platformu gönüllüleri Diyarbakır'daki yardıma muhtaç ailelere destek vermeye devam ediyor. Platform gönüllüleri, Ramazan Bayramı öncesi yaptıkları yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin ve çocukların yüzünü güldürdü.

Güneşin Çocukları Platformu kurucusu Gül Süer, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde daha önce gıda yardımında bulundukları ailelere bayram öncesi ihtiyaç kolilerini ulaştırdı. Yaptıkları yardımlarla ilgili bilgi veren Süer, "Güneşin Çocukları Platformu olarak Ramazan ayında yardıma muhtaç ailelere özellikle Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde maddi durumları düşük ve eşi çalışmayan ailelere yardım götürmeye çalıştık. Ailelere gıda kolileri dağıttık. Bu sefer bayram öncesi bu ve bunlar gibi bir kaç aileye daha ulaştık. Daha önce pazarda sattığımız elbiseler ile gelen gelirle ailelere ve çocuklara bayramlık hazırlığında bulunduk. Bu hazırlıklarımızın içinde elbiseler, ayakkabı, çeker ve ihtiyaç olan şeyler hazırladık ve bayram öncesi bu ailelerimize paketlerimizi dağıttık. Gittiğimiz bir evde çok duygulandım. Kadın, 'Çocuklarımın gözlerindeki mutluluğu gördünüz mü' demesi beni çok etkiledi. Yani insanlar bazen çok küçük bir yardımla bile mutluluğu yaşıyorlar. Bizlerde bu küçük mutluluklara vesile olabiliriz. Bu etkinliği yaparken hiçbir katkı beklemeden gönüllü olarak yapmaktayız. Yardımları bizim tanıdığımız hayırsever sponsorlar tarafından yapılıyor ve onlardan alıp, muhtaç insanlara ulaştırıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
Bağlar, Diyarbakır, Yaşam
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