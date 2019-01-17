Güneşin Doğuşunu İzlemeye Geliyorlar
1 saat önce
Güneşin doğuşunu izlemeye geliyorlar Ağrı Doğubayazıt'ta gün doğumu büyülüyor AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gündoğumu görenleri adeta büyülüyor.
Güneşin doğuşunu izlemeye geliyorlar Ağrı Doğubayazıt
'ta gün doğumu büyülüyor
AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gündoğumu görenleri adeta büyülüyor. Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı Dağı
'nın bulunduğu alana gelenler güneşin ilk ışıklarını hayranlıkla izliyor.
Ağrı'da kışın etkisini göstermesiyle her yer beyaza bürünürken, Doğubayazıt'tan yolu geçen birçok kişi gün doğumunu burada izliyor. Doğubayazıt'ta tarihi yapılar önünde fotoğraf çeken vatandaşlar, beyazlarla kaplı Ağrı Dağı önünde güneşin ilk ışıkları ile birlikte fotoğraf çekiyor.
Gece saatlerinde yola çıkarak Doğubayazıt'a günün ilk ışıklarını izlemeye geldiklerini belirten Hüseyin Dumlu
adlı vatandaş, yaşadıkları doyumsuz anların yorgunluklarına değdiğini ifade etti. Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı
'nda bu anların oldukça büyüleyici olduğuna değinen Dumlu "Arkadaşlarımızla birlikte oldukça güzel anlar yaşadık. Herkese burayı tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:32 Kaynak: İHA
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