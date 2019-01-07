Güneşin Kadınları' Aranıyor

Çeşme
İmece İnisiyatifi, Hindistan
'da bulunan Barefoot College ile birlikte yürüttükleri proje kapsamında gönüllü eğitmenler arıyor. Kadınlar; güneş enerjisi sistemi üretme, kurma ve işletme konusunda aldıkları eğitimleri döndüklerinde mülteci kadınlara öğretecek.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeli mülteciler, Türkiye
'deki yaşama adapte olmaya çalışıyor. İzmir
ve çevre illerde mültecilere yönelik faaliyetler yürüten Çeşme İmece İnisiyatifi Derneği ise kadınlara yönelik eğitimlerle bu süreci kolaylaştırıyor, onların hayatlarını değiştiriyor. Gönüllüler, şimdi de mülteci kadınların meslek edinebilmeleri için kolları sıvadı. Bu amaç doğrultusunda hayallerindeki 'İmece Köyü' projesini hayata geçirmek için 1,5 yıl önce hayallerinin peşine düştü. El birliğiyle sosyal alanlar, barınaklar ve mesleki eğitimler için atölyeler inşa edildi. Mülteci kadın kursiyerlerin çocuklarıyla buraya gelip eğitimlere katılabilmeleri için bir oyun alanı da kurarak onların üretime katılmalarının önündeki engeli de kaldırdı. Burada olmalarının asıl amacı ise güneş enerjisi ile çalışan ürünler üretmek. Barefoot College ile yapılan işbirliğiyle gönüllü olarak Hindistan'a giderek 6 ay boyunca güneş enerjisi alanında ihtisas yapan eğitmenlerden; güneş enerjisi sistemi üretme, kurma ve işletme konusunda eğitim alıyorlar. Türkiye'de güneş enerjisi konusunda eğitim alan mülteci kadınlar, ürettikleri ürünleri internet üzerinden satışa sunabilecek. Ayrıca kendi ülkelerine döndüklerinde ise burada edindikleri bilgilerle altyapısı olmayan yerleşim bölgelerinde kendi elektrik sistemlerini kurabilecekler.
Son başvuru 1 Şubat'ta
Proje kapsamında Hindistan'da bulunan Barefoot College ile işbirliği yaptıklarını ve gönüllü eğitmen olmak isteyen kadınları güneş enerjisi sistemi üretme, kurma ve işletme konusunda eğitim almaya gönderdiklerini belirten İmice İnisiyatifi'nden Ali Güray Yalvaçlı, şunları söyledi:
"Derneğimizin, Barefoot College ile ortak yürüttüğü 'Solar Mama' projesi için başvurular devam etmekte. Proje kapsamında seçilecek iki kadın, mart ayında Rajistan eyaletinin başkenti Jaypur'a 150 kilometre mesafede bir yerleşkede 6 aylık bir eğitime tabii tutulacak. Vize
, Hindistan'a gidiş-dönüş uçak bileti, tüm konaklama masrafları İmece İnisiyatifi Derneği-Çeşme ve Barefoot College- India
tarafından karşılanacak. Programa katılım için herhangi bir mezuniyet koşulu ya da dil becerisi aranmamakla birlikte 30 yaş altı başvurular değerlendirmeye alınmıyor. Programı başarıyla tamamlayan katılımcıların en az bir yıl süreyle İmece İnisiyatifi Derneğinde istihdam edilmesi hedefleniyor. Son başvuru tarihi ise 1 Şubat. Kimlik bilgilerini içeren başvurular ya da sorularınız için contact@imeceinisiyatifidernegi.com ve WhatsApp mesajları için 05427604215 numaraya yazabilirsiniz." - İZMİR