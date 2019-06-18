Son Dakika Haberleri: "Güneşin Sofrasındayız" sergisi açıldı
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"Güneşin Sofrasındayız" sergisi açıldı

1 saat önce

Sanatçı ve gazeteci yazar Uğur Pişmanlık'ın " Güneşin Sofrasındayız" isimli fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı ve gazeteci yazar Uğur Pişmanlık'ın " Güneşin Sofrasındayız" isimli fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.
Sanatçı, 30 yılı aşkın çektiği fotoğraflardan oluşan bir seçkiyle Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi'nde sanatseverlerin karşısına çıktı.
Pişmanlık, "Güneşin Sofrasındayız" adlı sergisinde yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan renkli ve siyah beyaz 40 fotoğrafını izleyenlerin beğenisine sunuyor.
Sergi adını, şair Nazım Hikmet'in şiirinin bir dizesinden esinlenerek verdiğini belirten Pişmanlık, gazetecilere yaptığı açıklamada, İnsanoğlu ve doğanın tüm canlıları milyonlarca yıldır dünyanın kendi etrafında dönüşünü her tamamladığı günden beri güneşin altında ve onun sofrasında, onun ışığı ve ısısını aldığını söyledi.
Pişmanlık, "Güneşin bereketini alıyoruz. Güneşin altında onun sofrasında yaşıyoruz. Doğanın bu devinimi zamanı gösteriyor ve tarih güneşin sofrasında ne yaşandıysa ona tanıklık ediyor" dedi.
"Güneşin Sofrasındayız" sergisi 22 Haziran'a kadar izlenebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:32 Kaynak: AA
Marmaris Belediyesi, Uğur Pişmanlık, Kültür Sanat
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