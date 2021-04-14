Güneşle buluşmak için hazır mısınız? - Son Dakika

Güneşle buluşmak için hazır mısınız?

14.04.2021 09:54
Güneşle buluşmak için hazır mısınız?, System.String[]

Op. Dr. Dilek Avşar, güneşe çıkmadan önce cildimizi ve bedenimizi yaza hazırlamak için yüzümüz ve vücudumuz için önerilerde bulundu.

Bu kışı geçmiş kışlara göre daha az hareket ederek geçirdik, daha az dışarıya çıktık, kendimize ve rutinlerimize daha az zaman ayırdık. O yüzden bu yaz hepimiz için şifa olacak. Güneş cildimizi, bedenimizi ısıtacak, aydınlatacak. Peki ya güneşe çıkmaya hazır mıyız?

"Hepimiz için daha önce deneyimlemediğimiz bir kışı geride bıraktık. İçinden geçtiğimiz dönemden dolayı büyük bir kısmımızın rutinleri, aktiviteleri sekteye uğradı, yeme içme alışkanlıkları, uyku düzeni şaştı ve en kötüsü de çok hareketsiz bir kış geçirdik. Yapılan araştırmalar, özellikle kadınların pandemi döneminde kilo aldıklarını ortaya koyuyor. Sadece kilo almakla kalsak iyi son dönemde gelen danışanlarımızın ciltlerini de ihmal ettiğini görüyoruz. Yaza henüz gelmemişken, cildimizi iyileştirmek, bölgesel fazlalıklarla vedalaşmak için vaktimiz var. Bu toparlanma ve iyileşme inanıyorum ki bedenimiz kadar ruhumuza da iyi gelecek. Aydınlanmış, sağlıkla parlayan bir cilt aynaya baktığımızda enerjimizi yükseltecek, giydiğimiz tişört ya da kot pantolondan göbeğimiz çıkmazsa daha güvenle hareket edebileceğiz. Kimi tek seans uygulandığında fark yaratan uygulamalar, ameliyatsız çözümler yaz öncesinde deneyebilir, kendinizi güneşle, kumla ve yazla buluşmadan önce şifalı günlere hazırlayabilirsiniz." Op. Dr. Dilek Avşar

Cilt önerileri:

Yeni nesil cilt bakımları

Cilt bakımı yaptıran için bir keyiftir, mevsim geçişlerinde nemini yitirmiş, kurumuş, hassaslaşmış cildimizin şifa olacak bir bakım olarak Hydrafacial ile hem cildimizi yaza hazırlayabilir hem cilt bakımını keyfe çevirebiliriz. Hydrafacial ile yeni nesil cilt bakımlarının temelinde bazı özellikler geliştirildi. Bu bakımların amacı, yıpranmış cildi onarmak ve yaşlanmasını durdurmak. Günümüzde cilt PH'ına uygun solüsyonlarla dışarıdan sıvılar püskürtülerek cilt üzerindeki ölü tabaka atılıyor. Cilt, kendini yenilemek için aldığı uyarılarla kan dolaşımını hızlandırıyor. Dolaşımın artması ile cildin oksijenlenmesi daha iyi hale geliyor ve tazelenme başlıyor. Sonrasında vakumlama başlığı çalıştırılarak yüz-dekolte ve boyundaki lenfatik akım hızlandırılıyor. Böylece cilt altında biriken toksinler lenfatik dolaşıma atılarak vücuttan uzaklaştırılıyor. Artan lenfatik dolaşımla birlikte, ciltteki asıl problemi gidermek için iyileştirme başlıyor. Cilde daha fazla nem sağlayacak vitamin mineralleri ve aminoasitlerden oluşan solüsyonlar cilt altına taşınıyor. Son olarak, cildi dinlendirmek ve nemini içine hapsetmek için özel nem maskeleri ile işlem bitiriliyor. Hydrafacial ile cildimizde gözenekler sıkışır, cilt nemlenir ve ince kırışıklıkların görünümünde de iyileşme sağlanabilir.

Ameliyatsız yüz sıkılaştırma ve gençleştirme uygulamaları

Radyofrekans ve lazer cihazları ile birlikte multi vitaminlerin cilde tatbik edildiği non-invazif yani ameliyatsız uygulamaları bir protokol olarak uygulandığında, radyofrekans ile cilt hücresel uyarı yaparak ovalinin sıkılaşmasını ve eğer varsa oluşan sarkmaları, elastikiyet kaybının onarılması sağlıyoruz. Lazer uygulamaları ile de cilt lekelerini, skar izlerini düzelterek daha homojen ve lekesiz bir cilt elde edebiliyoruz. Bu uygulamaların hemen sonunda cilde uygulanan ve içinde mineral, hyaluronik asit, peptit, amino asit ve çeşitli vitaminler bulunan multi vitaminlerle-mezoterapi ürünleri cildi derinden nemlendiririz.Uygulamalar sonunda özellikle lekelerin iyileştirilmesi cildi yaza hazırlamak açısından önem arz ediyor. Şöyle ki, bu protokolle lekeler ciltten silindiği takdirde yazın güneşe çıkıldığında lekelerin daha koyulaşması ve derinleşmesinin önüne geçiyoruz. Özellikle protokole eklenecek Hyaluronik Asit ve Somon DNA aşıları ile cildin nem tutma kapasitesi de arttırılarak, cildin yazın güneşten hasar görmesinin önüne de geçebiliyoruz.

Vücut önerileri:

Selülit mezoterapisi, selülitli görünümün iyileştirilmesinde kullanılan ve bilinen en yaygın yöntemlerden biri de selülit mezoterapisidir. Multi vitamin, amino asit, farklı mineral ve proteinler içeren mezoterapi kürleri cildin alt katmalarına enjektör ile tatbik edilerek, bağ dokunun arasına yerleşmiş yağ hücrelerinin parçalanarak vücuttan uzaklaştırılması hedeflenir. Selülit mezoterapisi genelde 10-12 seans arasında uygulanır ve selülitlerin görünümünde iyileşme sağlandığı gibi bölgesel incelme de sağlanır.

Venüs Legacy, bölgesel incelmede cerrahi olmayan medikal estetik bir uygulamadır. Vakumlu radyofrekans teknolojisi ile karın, iç bacak, kol ve sırt bölgelerinde uygulanan, cildi sıkılaştıran, toparlayan ve selülitlerin görünümünde de iyileşme sağlanır. Diğer vakumlu uygulamaların aksine ciltte tahribata yol açmaz. Etkin sonuç almak için 6-8 seans arası uygulanmalıdır. Venüs Legacy'de yağ hücreleri sıvılaştırılarak lenf sistemi ile vücuttan uzaklaştırılır. Protokol uygulanırken su tüketimine önem verilmelidir. Uygulamanın bir diğer etkisi de kolajen dokunun tetiklenmesidir, uyarılan dokular kolajen üretiminin artmasını sağlar, sarkan dokuların toparlanması sağlanır.

Selülit, Venüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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