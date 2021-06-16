Güneşli'de yeni nesil mekanik sayaçlar anlatıldı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla sayaç ve sayaç muhafaza kutularından herhangi bir ücret alınmayacağını belirten Çevik, okuma personelinin evin içine girmeden sayaçlardaki radyo frekans sistemi sayesinde uzaktan okuma yapabileceğini söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurum olarak, personel, araç, zaman, kaynak tasarrufu sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak gayesiyle; altyapısı yenilenen, program kapsamında olan köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde bulunan abonelerin mevcut mekanik sayaçlarını uzaktan okumalı mekanik sayaç ile değiştirecek. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, bu uygulamayı anlatmak üzere Gördes ilçesine bağlı Güneşli mahallesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Çevik'e Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün,MASKİ İlçe Şefi Türker Kesici, Gördes Belediye Başkan Yardımcısı Necati Arı, MHP İlçe Başkanı Abdürrezzak Yonat, MHP Meclis üyesi Nurettin Kırmızıay, AK Partili Meclis üyesi Ali Peker, Güneşli Mahalle Muhtarı Erdal Terim, Evciler Mahalle Muhtarı Halil Gökkaya, Kobaklar Mahalle Muhtarı Mehmet Deniz, Doğanpınar Mahalle Muhtarı Halil Korkmaz, Deliçoban Mahalle Muhtarı Refik Öztürk eşlik etti. Çevik ve Akbaş, yeni sistemi tüm detayları ile Mahalle Muhtarı Erdal Terim ve vatandaşlara aktardı.

"Sayaç ve sayaç muhafaza kutularından ücret alınmayacak"

Yeni mekanik sayaçlardan ücret alınmayacağını vurgulayan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün öncülüğünde Güneşli Mahallesine büyük bir yatırım yapılıyor. Güneşli, Evciler ve Ulgar Mahallelerimizi kapsayacak 28 milyon liralık altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Ardından yeni bir sayaç sistemine geçeceğiz. Bu mekanik sayaç evlerinizde bulunan mekanik sayaçların aynısı. Tek farkı ise üzerindeki anten ile uzaktan okuma yapılabilme imkanı vermesi. Panomuzu evlerimizin önündeki elektrik panoları gibi dışarı alacağız. Sayaçlarımızı da içerisine koyacağız. Okumacımız Güneşli'ye geldiği zaman yürüyerek, motorla veya araçla mahallemizdeki abonelerimizin sayaçlarını yarım saat içerisinde okuyup faturalarını çıkaracak. Sayaç ve sayaç muhafaza kutularından ücret alınmayacak" diye konuştu.

"Vatandaşın yararına bir hizmet olacak"

Abone İşleri Dairesi Başkanı Akbaş, altyapısı yenilenen mahallelerde ücretsiz sağlanacak sayaçların ve muhafaza kutularının tıpkı elektrik panoları gibi parsellerin girişinde olacağını, yeni sayaçların mevcut olanlardan tek farkının da üzerindeki anten vasıtasıyla radyo dalga frekansı yayarak personelin yürürken veya düşük hızda araç içerisinde yürürken okuma yapabilmesini sağlayacağına vurgu yaptı. Akbaş, "Sürekli gelişen ve değişen teknolojinin işlerimizin kolaylaşması adına kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Daha sonraki dönemlerde belki de yüksek bir tepeye kuracağımız bir antenle bin aboneye kadar kapasitesi olacak bir şekilde Gördes ilçe şefliğimizden de okuma yapabileceğiz. Belki de drone ile okuma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bu hem devletin, hem kurumun, dolayısıyla da vatandaşın yararına olacaktır" şeklinde konuştu. Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, kuraklık tehlikesini hatırlatarak su tasarrufu konusunda vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.

"En büyük sıkıntılarımız MASKİ ile sona eriyor"

Güneşli Mahalle Muhtarı Erdal Terim, MASKİ Genel Müdürlüğüne mahallemizde çalışmaları devam eden altyapı ve üstyapı hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyorum. En büyük sorunumuz su sıkıntısıydı. MASKİ ile bu sorunumuz da sona erecek. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere gecesiyle gündüzüyle emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Cengiz Başkanımız Türkiye'de marka bir başkandır"

Mahalle sakinlerinden Osman Şahin Dursun ise, "Manisa'ya büyük hizmetler yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün bu ülkede marka olmuş bir başkandır. Başkanımız mahallemize gelerek, sorunlarımızı çözeceğinin sözünü vermişti. Bugünde görüyoruz ki, altyapı sıkıntılarımız için canla başla ekipler çalışıyor. Cengiz Başkanımız ve ekiplerine sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.