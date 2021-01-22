Güneşli hava koronayı unutturdu - Son Dakika

Güneşli hava koronayı unutturdu

22.01.2021 14:06

Güneşli hava koronayı unutturdu Vatandaşlar Balıklıgöl'e akın etti Şanlıurfa'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar korona virüs salgınına rağmen Balıklıgöl'de yoğunluk oluşturdu.

Güneşli hava koronayı unutturdu

Vatandaşlar Balıklıgöl'e akın etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar korona virüs salgınına rağmen Balıklıgöl'de yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa'da korona virüs vakalarında yaşanan düşüş rehaveti de beraberinde getirdi. Kentte güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce vatandaş soluğu Balıklıgöl'de aldı. Vatandaşların maske kuralına uyduğu görülürken mesafe kurallarını da ihlal ettiği gözlendi. Yoğunluğun oluştuğu tarihi ve turistik Balıklıgöl'e Şanlıurfalıların yanı sıra çevre ilerden de ziyaretçilerin uğradığı belirtildi. Zaman zaman yoğunluğun oluştuğu tarihi mekanda yetkililer maske ve mesafe kurallarına uyulması için uyarılarda bulunuyor. Balıklıgöl'de güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar, burada balıklara yem attı, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Balıklıgöl'ün vazgeçilmez bir yer olduğun belirten Hasan şahin, "Bugün baya yoğunluk var. Bizde Balıklıgöl'e gezmeye geldik. Kısıtlamalar ile evde sıkılmaya başladık. Güneşli, güzel havayı fırsat bilerek burada soluklanmaya geldik" dedi.

Korona virüs nedeniyle kapalı mekanlardan uzak durduğunu ifade eden vatandaşlardan Osman Devecioğlu, "Kısıtlamalar kapsamında evde zaman geçiriyoruz. Bugün de güzel havayı fırsat bilip Balıklıgöl'e geldik. Burası çok güzel ve temiz bir havası var" ifadelerini kullandı.

Güneşli hava koronayı unutturdu
Güneşli hava koronayı unutturdu
Güneşli hava koronayı unutturdu
Güneşli hava koronayı unutturdu

Koronavirüs, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güneşli, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Güneşli hava koronayı unutturdu - Son Dakika


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