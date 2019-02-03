Son Dakika Haberleri: Güneşli Havada Oluşan Yoğun Trafik Havadan Görüntülendi

Güneşli Havada Oluşan Yoğun Trafik Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Pazar gününün güneşli olmasını fırsat bilen İstanbullular, sahil kesimlerine adeta akın etti.

Güneşli Havada Oluşan Yoğun Trafik Havadan Görüntülendi, System.String[]
Pazar gününün güneşli olmasını fırsat bilen İstanbullular, sahil kesimlerine adeta akın etti. Vatandaşların Rumelihisarı'nda araçlarıyla oluşturduğu yoğun trafik ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte İstanbullular sahil kesimlerine akın etti. Özellikle boğaz civarında yoğun trafik oluştuğu görüldü. Pazar gününün tadını çıkarmak isteyen vatandaşların Rumelihisarı'nda araçlarıyla oluşturduğu trafik ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:13 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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