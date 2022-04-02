GÜNEŞLİ HAVADA PİKNİK YAPIP, ŞELALEDE YÜZDÜLER - Son Dakika
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GÜNEŞLİ HAVADA PİKNİK YAPIP, ŞELALEDE YÜZDÜLER

02.04.2022 14:02

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde yaşayanlar hava sıcaklığının artmasıyla piknik alanlarına akın etti.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde yaşayanlar hava sıcaklığının artmasıyla piknik alanlarına akın etti. Hava sıcaklığının 25 derece olduğu ilçeye bağlı Yaylapınar köyünde yaşayanlar güneşli havada mangal yakıp piknik yaparken, kimisi de dağların arasında akan buz gibi şelalede yüzmenin keyfini yaşadı.

Karların erimesiyle hava sıcaklığı 25 dereceyi bulduğu ilçede bahar havası yaşanıyor. İlçeye 25 kilometre uzakta bulunan Yaylapınar köyünde piknik yapan vatandaşlar ise baharın keyfini yaşadı. Piknik yapan Rojda Özkoyuncu, "Hava sıcaklığının artması üzerine ailemle birlikte piknik yapmak istedik. Çok yakınımızda olan Yüksekova'da ise halen havalar çok soğuk ve yerde 1 metreye yakın kar var. "dedi. Dağların arasında akan şelalede yüzme keyfi yaşayan İrfan Çelik ise, Hakkar'nin bir çok köyünde ve ilçesinde halen kış yaşanıyor. İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli'de ise bahar havası var. Güneşli ve sıcak havayı fırsata bilerek yüzmek istedik." diye konuştu.

GÜNEŞLİ HAVADA PİKNİK YAPIP, ŞELALEDE YÜZDÜLER
GÜNEŞLİ HAVADA PİKNİK YAPIP, ŞELALEDE YÜZDÜLER
GÜNEŞLİ HAVADA PİKNİK YAPIP, ŞELALEDE YÜZDÜLER

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Güneşli, piknik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜNEŞLİ HAVADA PİKNİK YAPIP, ŞELALEDE YÜZDÜLER - Son Dakika


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