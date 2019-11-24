Son Dakika Haberleri: Güneşli havalar, barajlardaki su seviyesini düşürdü
Son Dakika Güncel Güneşli havalar, barajlardaki su seviyesini düşürdü - Son Dakika

Güneşli havalar, barajlardaki su seviyesini düşürdü

6 saat önce

Denizli'de sonbahar mevsiminin kurak geçmesi, yağışların az olması sebebiyle su doluluk oranları gözle görülür seviyede azaldı.

Güneşli havalar, barajlardaki su seviyesini düşürdü, System.String[]

Denizli'de sonbahar mevsiminin kurak geçmesi, yağışların az olması sebebiyle su doluluk oranları gözle görülür seviyede azaldı.


Denizli'de kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardaki su seviyeleri, yağışların az olması sebebiyle düştü. Honaz ilçesindeki Akbaş Barajı'nda da su doluluk oranı gözle görülür seviyede azaldı. Kentte haftalardır yağmayan yağmurun bunda etkili olduğu belirtildi.


Baraja balık tutmak için gelen vatandaşlar doluluk oranlarını en iyi kendilerinin gözlemlediğini kaydederek, her hafta geldiklerinde seviyenin azaldığını belirttiler. Her hafta su seviyesi azaldığından balık tutmak için barajda daha alt kısımlara indiklerini ifade eden vatandaşlar, suyun zamanla çekilmeye başladığını aktardılar.


Barajların dolması yağışların başlamasına bağlı


Vatandaşların söylediklerini ise barajların set kısımlarına konulan ve doluluk oranlarını ölçmek için kullanılan aparatlar doğruladı.


Kurak geçen sonbahar mevsimde sadece Akbaş Barajı'nda değil kentteki diğer barajlarda da su seviyelerinde ciddi anlamda bir düşüş olduğu öğrenildi. Yağışların başlaması ile birlikte kentteki barajlardaki su seviyelerinin de artarak istenilen seviyelere gelmesi bekleniyor. - DENİZLİ

Denizli, Honaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin
Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili İnce'den yeni açıklama: Bana komplo kuranları kurultayda açıklayacağım Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı İki aile arasında köpek yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Oğlunu yanlışlıkla öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 19:52:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güneşli havalar, barajlardaki su seviyesini düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]