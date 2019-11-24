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Güneşli havalar, barajlardaki su seviyesini düşürdü

6 saat önce

Güneşli havalar, barajlardaki su seviyesini düşürdüDENİZLİ - Denizli'de sonbahar mevsiminin kurak geçmesi, yağışların az olması sebebiyle su doluluk oranları gözle görülür seviyede azaldı.

Güneşli havalar, barajlardaki su seviyesini düşürdü

DENİZLİ - Denizli'de sonbahar mevsiminin kurak geçmesi, yağışların az olması sebebiyle su doluluk oranları gözle görülür seviyede azaldı.

Denizli'de kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardaki su seviyeleri, yağışların az olması sebebiyle düştüb. Honaz ilçesindeki Akbaş Barajı'nda da su doluluk oranı gözle görülür seviyede azaldı. Kentte haftalardır yağmayan yağmurun bunda etkili olduğu belirtildi.

Baraja balık tutmak için gelen vatandaşlar doluluk oranlarını en iyi kendilerinin gözlemlediğini kaydederek, her hafta geldiklerinde seviyenin azaldığını belirttiler. Her hafta su seviyesi azaldığından balık tutmak için barajda daha alt kısımlara indiklerini ifade eden vatandaşlar suyu zamanla çekilmeye başladığını aktardılar.

Barajların dolması yağışların başlamasına bağlı

Vatandaşların söylediklerini ise barajların set kısımlarına konulan ve doluluk oranlarını ölçmek için kullanılan aparatlar doğruladı.

Kurak geçen son bahar mevsimde sadece Akbaş Barajı'nda değil kentteki diğer barajlarda da su seviyelerinde ciddi anlamda bir düşüş olduğu öğrenildi. Yağışların başlaması ile birlikte kentteki barajlardaki su seviyelerinin de artarak istenilen seviyelere gelmesi bekleniyor.

Güneşli havalar, barajlardaki su seviyesini düşürdü

Denizli, Güneşli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:33 Kaynak: İHA
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