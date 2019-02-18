Son Dakika Haberleri: Güneşli Havaya Davullu Zurnalı Kutlama

Güneşli Havaya Davullu Zurnalı Kutlama

1 saat önce

Güneşli havaya davullu zurnalı kutlamaKIRIKKALE - Kırıkkale'de bir grup vatandaş davullu-zurnalı oynayarak güneşli havanın keyfini çıkardı.

Güneşli havaya davullu zurnalı kutlama

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir grup vatandaş davullu-zurnalı oynayarak güneşli havanın keyfini çıkardı.
Kırıkkale'de Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir grup vatandaş bir araya gelerek, davullu-zurnalı çiftetelli oynayarak güneşli havanın keyfini çıkardı. Kırıkkale'de son 10 gündür hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar güneşin keyfini çıkartmak için kendilerini sokağa attı. Bazı vatandaşlar da davul-zurna eşliğinde çiftetelli oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Kimisi de davul ve zurnacılara para saçtı. Çevredekiler ise oynayan grubu hem izledi hem de cep telefonlarına kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:28 Kaynak: İHA

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