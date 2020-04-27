Güneşli havaya rağmen sahiller ve meydanlar boş kaldı - Son Dakika

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Güneşli havaya rağmen sahiller ve meydanlar boş kaldı
6 saat önce
Marmaris'te boş sahil ve plajlar Meydan ve caddelerden görüntüler MUĞLA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te havanın güneşli olmasına rağmen "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğundan sahiller ve meydanlar boş kaldı.
Marmaris'te boş sahil ve plajlar
Meydan ve caddelerden görüntüler MUĞLA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te havanın güneşli olmasına rağmen "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğundan sahiller ve meydanlar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 05:16 Kaynak: AA
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