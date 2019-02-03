Son Dakika Haberleri: Güneşli Havayı Fırsat Bilen Balıklıgöl'e Akın Etti

Güneşli Havayı Fırsat Bilen Balıklıgöl'e Akın Etti

1 saat önce

Şanlıurfa'da hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl'e akın etti.

Güneşli Havayı Fırsat Bilen Balıklıgöl'e Akın Etti, System.String[]
Şanlıurfa'da hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl'e akın etti.

Yurdun büyük bir bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisini hissederken, Şanlıurfa'da bahar havası hakim. Havanın güzel olması nedeniyle ve okulların yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar inanç turizminin önemli merkezlerinden biri olan tarihi Balıklıgöl yerleşkesine akın etti. Balıklıgöl platosunda bulunan parklarda güneşin keyfini çıkaran vatandaşlar, hatıra fotoğrafları çektirerek yaşadıkları anı ölümsüzleştirdi. Aileleriyle birlikte dışarı çıkanlar, Halilürrahman ve Ayn-ı Zeliha Gölü'ndeki balıklara yem atıp tarihi yerleri gezdi.

Hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilerek Balıklıgöl yerleşkesine akın eden vatandaşlar, Balıklıgöl'ün, gezilip görülmesi gereken yerlerin başında olduğunu belirterek, okulların yarıyıl tatilinin son gününde ve güneşli havanın güzelliğini fırsat bulduklarını, Balıklıgöl platosunda ve tarihi mekanları gezip hafta sonunun tadını çıkardıklarını belirtiler. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:08 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Balıklıgöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fiyatlar Yüksek Olunca Pazarlar Boş Kaldı Hastaneden Taburcu Olan Anne Ayla Acar, Buse'nin Arandığı Noktada

Uyuşturucudan Bayılan Gençten Polise İlginç Tepki: Polis misin, Hamamcı mısın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 14:52:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güneşli Havayı Fırsat Bilen Balıklıgöl'e Akın Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]