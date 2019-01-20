Güneşli Havayı Fırsat Bilen İstanbullular Sahillere Koştu (2)

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Galatasaray, Sahasında Konuk Ettiği Ankaragücü'nü 6-0 Mağlup Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik!