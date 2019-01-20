Son Dakika Haberleri: Güneşli Havayı Fırsat Bilen İstanbullular Sahillere Koştu (2)

Güneşli Havayı Fırsat Bilen İstanbullular Sahillere Koştu (2)

56 dakika önce

SOĞUK ve yağışlı bir haftanının ardından, güneşli havayı gören İstanbullular, sahillere akın etti.

Güneşli Havayı Fırsat Bilen İstanbullular Sahillere Koştu (2), System.String[]
SOĞUK ve yağışlı bir haftanının ardından, güneşli havayı gören İstanbullular, sahillere akın etti.

Sabah saatlerinde 11 derece olan en yüksek hava sıcaklığı öğle saatlerinde 13 dereceye yükseldi. Pazar gününün ilk ışıklarıyla birlikte Emirgan sahiline gelen vatandaşlar güzel havanın tadını doyasıya çıkardı. Sabah yürüyüşleri, koşu yapanların yanı sıra, olta balıkçıları İstanbul Boğazı'nda, sahillerdeydi. Bazı vatandaşlar güneşin doğuşu ve deniz yüzeyinde oluşan pusun yarattığı manzarayı izlemeyi tercih etti. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı da kalabalık günlerinden birini yaşadı. Zeytinburnu sahiline de birçok aile parklara, sahillere çocuklarıyla geldi. Çocuklar oynarken, bazı aileler mangal keyfi yaptı. - San

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:09 Kaynak: DHA

Emirgan, Sabah, Güncel
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