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Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstanbul'un tadını çıkardı - Son Dakika

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstanbul'un tadını çıkardı

06.02.2022 16:23

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstanbul'un tadını çıkardı Şubat ayında Boğaz'da bahar keyfi İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte Boğaz Turu yaptı.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstanbul'un tadını çıkardı

Şubat ayında Boğaz'da bahar keyfi

İSTANBUL - İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte Boğaz Turu yaptı. Şubat ayında bahar keyfi yaşayan vatandaşlar, Boğaz'ın mavi suları ve İstanbul'un hayran bırakan güzelliğinin tadını çıkardı.

Kar ve yağmur yağışının ardından İstanbul'da pazar günü güneş açtı. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar Boğaz Turu yaptı. Şubat ayında mavi suların ve İstanbul'un hayran bırakan güzelliğinin tadını boğaz turuyla çıkartan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi. Kimi çocuklarıyla gelen turistler, bölgeleri çocuklarına anlattı. Boğaz turuna çıkan vatandaşlar martıları simitlerle besledi. Vatandaşların turlara ilgisine yönelik konuşan bir tur firması görevlisi: "Boğaz turlarına ilgi pandemiden dolayı fazla yok, hava güzel ama ilgi fazla yok. Yerli kişiler pek yok, daha çok yabancı. Ruslar ve Araplar, Güney Amerikalılar var" diye konuştu.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstanbul'un tadını çıkardı
Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstanbul'un tadını çıkardı
Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstanbul'un tadını çıkardı

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İstanbul, Güneşli, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstanbul'un tadını çıkardı - Son Dakika


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