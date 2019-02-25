Son Dakika Haberleri: Güneşli Havayı Fırsat Bilenler Balıklıgöl'e Akın Etti

Güneşli Havayı Fırsat Bilenler Balıklıgöl'e Akın Etti

1 saat önce

Şanlıurfa'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu Balıklıgöl'e akın etti.

Güneşli Havayı Fırsat Bilenler Balıklıgöl'e Akın Etti, System.String[]
Şanlıurfa'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu Balıklıgöl'e akın etti.

Şanlıurfa'da soğuk günlerin geride kalmasıyla birlikte güneş yüzünü göstermeye başlayınca vatandaşlar, zaman geçirmek için özellikle Balıklıgöl'ü akın etti. Şehir merkezinde yaşayan vatandaşların yanı sıra il dışından gelen turistler de Balıklıgöl'ü geziyor. Şanlıurfa'ya özgü yöresel kıyafetleri giyip fotoğraf çektiren vatandaşlar, balıklara yem atıyor. Balıklıgöl'ü ve tarihi yerleri gezeceklerini söyleyen vatandaşlar, burada namaz kılıp ibadet edeceklerini de belirtti.

Balıklıgöl'ü görmek ve tarihi yerleri gezmek için Ankara'dan geldiğini söyleyen Saim Gül, "Şanlıurfa hem tarihi olarak hem de manevi olarak güzel bir yer. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederiz. Ben Ankara'dan Balıklıgöl'e geldim. Balıklıgöl'ü gezdim, Eyüp Peygamberin makamını ziyaret ettik. Tarihi yerleri gezeceğiz. Daha önce hiç gelmedim. Bildiğimiz yer yok. Şu anda gezip göreceğiz ama tam olarak nereyi gezeceğimizi de bilmiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:56 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Balıklıgöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşete Para Ödeyen Vatandaşlara Önemli Uyarı: Fişi Mutlaka Kontrol Edin Yol Ortasındaki Mezarı Görenler, Dua Okuyup Yoluna Devam Ediyor

Son Dakika! Bakan Varank: Antarktika'da Geçici Bilim Üssümüzü Kurduk 5 İmam Hatip Ortaokulu, "Öğrenci Yok" Gerekçesiyle Kapatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 11:15:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güneşli Havayı Fırsat Bilenler Balıklıgöl'e Akın Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]