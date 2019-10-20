Güneşli havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti
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Güneşli havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın ettiİSTANBUL - Hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'ne akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:07 Kaynak: İHA
Güneşli havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti
İSTANBUL - Hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'ne akın etti. Bazı vatandaşlar sıcak havadan şemsiye ile korunurken, bazı vatandaşlar ise montları ile güneşten korundu.
Ekim ayına rağmen havaların sıcak olması ve hafta sonunun da gelmesi ile beraber vatandaşlar,Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'ne akın etti. Bazı vatandaşlar sıcak havadan şemsiye ile korunurken, bazı vatandaşlar ise montları ile güneşten korundu. Caddede yoğunluktan dolayı ambulanslar da geçmekte zorlandı.
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